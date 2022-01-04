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Байден из-за непогоды застрял в самолете

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  • 4.01.2022, 9:12
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Байден из-за непогоды застрял в самолете
Джо Байден

Президент США возвращался на рабочее место после рождественских каникул.

Президент США Джо Байден вернулся в Вашингтон после новогодних праздников, проведенных в штате Дэлавэр. Однако президентский борт попал в сильную метель, что помешало американскому лидеру вовремя покинуть самолет. Об этом в сообщает Report.

Отмечается, что во время прибытия борта президента США на авиабазе Эндрюс бушевала метель. В результате американскому президенту пришлось еще около получаса находиться в самолете. Байден смог выйти из самолета после того, как посадочную полосу расчистили от снега.

Когда американский президент сходил по трапу, он покачивался от сильных порывов ветра и закрывал лицо рукой.

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