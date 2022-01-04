Белорусская экономика попала в черный ящик 1 4.01.2022, 9:17

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В этом году мы не увидим правдивых отчетов о ее состоянии.

Покажите нам бюджет! А также – откуда вливаются и на какие нужды идут средства из так называемых внебюджетных фондов. Журналистам «Зеркала» стало известно, на что в этом году потратит деньги засекреченный Резервный фонд так называемого президента. Повысят зарплаты и пенсии госслужащим, военным и силовикам. Потратят на капремонт дорог и региональные программы, сообщает «Белсат». Но почему именно из этого кармана?

Количество получателей ковидных надбавок в этом году уменьшат. Платить будут со счета, сальдо которого не известно даже Министерству финансов, так называемого резервного фонда Лукашенко.

Известно, что Резервный фонд пополняет избыток налога на прибыль и отчисления из государственных органов. Общественности известны также Инновационный фонд, Государственный фонд инфраструктуры развития, которые в разной степени подпитываются из доходов населения. Есть и совершенно скрытые счета.

Эксперты считают, что в этом году мы не увидим правдивых отчетов о состоянии экономики. Впрочем, Закон о республиканском бюджете на этот год еще и не обнародовали.

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