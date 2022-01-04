Саакашвили выдвинул ультиматум тюремной администрации 1 4.01.2022, 9:22

3,134

фото: reuters

Политик готов обратится к крайней форме протеста.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили требует в Руставской тюрьме встречи с независимыми врачами, а также возможности обмена конфиденциальной информацией с посетителями, сообщил адвокат политика Шота Тутберидзе, передает korrespondent.net.

"Если эти требования не будут выполнены пенитенциарной службой до 6 января, Михаил Саакашвили обратится к крайней форме протеста", - заявил Тутберидзе.

По словам Тутберидзе, Саакашвили не дают возможности встретиться с независимыми врачами. Адвокаты также требуют от пенитенциарной службы "конфиденциально общаться с Михаилом Саакашвили, как это происходило прежде в Руставской тюрьме путем обмена записками".

Напомним, что Саакашвили проходит в Грузии по нескольким уголовным делам. Свое задержание он считает незаконным, а обвинения в свой адрес – сфальсифицированными. Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».