В Беларуси выросли размеры налогов 5 4.01.2022, 9:30

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Что изменилось для физических лиц?

В Беларуси пересмотрели размеры некоторых налоговых вычетов. Новшества предусмотрены обновленным Налоговым кодексом. Сайт zerkalo.io посмотрел, какие изменения ввели по налоговым вычетам.

Как пересмотрели стандартные налоговые вычеты для физлиц

Налоговый вычет — это сумма, которая не облагается подоходным налогом.

Также утвердили новые размеры налоговых вычетов:

стандартный налоговый вычет при определенном уровне дохода — 135 рублей в месяц, если доход в общей сумме не превышает 817 рублей в месяц (было — 126 и 761 рубль соответственно);

стандартный налоговый вычет на ребенка до 18 лет и/или на каждого иждивенца (дети старше 18 лет, получающие среднее, первое высшее, первое среднее специальное или первое профессионально-техническое образование на дневной форме обучения; инвалиды I или II группы старше 18 лет; несовершеннолетние, над которыми установлена опека или попечительство; физлица, чьи супруга или супруг находятся в отпуске по уходу за ребенком) — 40 рублей в месяц на ребенка до 18 лет и/или каждого иждивенца (было — 37 рубля);

стандартный налоговый вычет для вдовы или вдовца, одинокого родителя, приемного родителя, опекуна или попечителя — 75 рублей в месяц на каждого ребенка до 18 лет и/или иждивенца (было — 70 рублей);

стандартный налоговый вычет для родителей, имеющих двух и более детей до 18 лет или детей-инвалидов до 18 лет — 75 рублей на каждого ребенка в месяц (было — 70 рублей);

стандартный налоговый вычет для инвалидов I и II группы независимо от причин инвалидности, инвалидов с детства, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС, участников ВОВ и так далее (полный список можно посмотреть в подпункте 1.3 пункта 1 статьи 209 Налогового кодекса) — 190 рублей в месяц (было — 177 рублей).

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