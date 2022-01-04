Как восстановиться после праздников и быть в форме 4.01.2022, 9:32

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Рекомендации врачей и спортсменов.

После праздников организму бывает тяжело. Необходимо время, чтобы восстановиться. Врач-диетолог и тренер дали советы, каким образом помочь организму прийти в форму и вернуться к обычной деятельности.

Известный врач иммунолог, вирусолог и диетолог Людмила Гончарова говорит, что после праздников для организма очень важным является обращение к физиологическим основам. Сделать это можно через употребление пищи в ее натуральных виде.

«Если речь идет о фруктах и овощах, то следует их употреблять в сыром виде, с их витаминами и минералами, а не в консервированном, готовом виде», – говорит Людмила.

Такие продукты идут как придаток к запеченному мясу, к вареным яйцам, готовка на сковороде предусматривает употребление нерафинированного масла. И, по мнению диетолога, эта пища будет способствовать возвращению к физиологическим основам.

«Главный детокс, главный продукт, который выводит все токсичные вещи из организма – это вода. Поэтому, если вы набрали какой-то избыток, то 40-50 миллилитров на 1 килограмм веса, плюс литр для работы желудка», – советует врач.

Поэтому воду нужно часто пить. Лучше всего два стакана воды за 30 минут перед едой, а для детей – один стакан. Также делать 4-5 часов перерыва между завтраком, обедом и ужином.

Нельзя садиться на жесткие диеты после праздников, поскольку лишний вес – это, скажем так «испуг жировых клеток», что-то происходит не то, и они получают мало пищи. Поэтому организм попадает в стресс, повышается уровень гормонов. Поэтому лишний вес – это последствие недополучения необходимых веществ. Питание должно быть сбалансированным.

Константин Яковлев, главный тренер гандбольной команды «Витязь» говорит, что начинает свой день с кофе, поскольку хороший кофе всегда придает бодрости.

«После праздников надо меньше есть, поутру больше потреблять жидкости. Нельзя начинать тренировки, лучше восстановиться, пить кофе, чай, если есть возможность, то стоит посетить баню. Это очень хороший способ восстановиться. Первую тренировку следует сделать в кардиорежиме. Проехаться на велосипеде, поможет спортивная ходьба, пробежка. Можно также поработать со своим весом: сделать отжимания, пресс», – говорит спортсмен.

Главная ошибка после праздников, обращает внимание Константин Яковлев – это не обращать внимания на свое физическое состояние. Если болит голова, трудно подниматься по лестнице, то не нужно форсировать, нужно дать передышку организму, дать ему время, чтобы восстановиться после.

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