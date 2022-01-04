Сотрудник администрации Лукашенко: Следственный комитет нарезал видео с Дмитрием Усхоповым особенным образом 13 4.01.2022, 9:45

44,022

Дмитрий Усхопов

Власти постоянно меняют свою версию произошедшего.

В ночь с 31 декабря на 1 января в Речице погиб 27-летний Дмитрий Усхопов, который перед этим был задержан и доставлен в милицию. Силовики своей вины в происшествии не видят, а Следственный комитет еще не возбудил уголовное дело.

Экс-сотрудник администрации Лукашенко, юрист Артем Проскалович в эфире программы «Студия Белсат» прокомментировал действия представителей власти, а также поделился своим видением дальнейшей ситуации.

По словам юриста НАУ Артема Проскаловича, пока сложно утверждать о том, что на самом деле произошло в новогоднюю ночь в Речице, но и сейчас можно сказать, что в действиях правоохранительных органов были нарушения инструкций.

«Если отбросить эмоции, то можно говорить о том, что это в любом случае ЧП, ведь человек, после посещения им РОВД, оказался в больнице, а после погиб. В первую очередь обратимся к тем инструкциям, которые должны использовать представители правоохранительных органов. Не все они есть в открытом доступе, но я переговорил с коллегами, с людьми, ранее служившими во внутренних войсках, они говорят о том, что однозначно, что если человек находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, была установка немедленно доставлять его в учреждение здравоохранения, чтобы как раз избежать таких недоразумений».

По мнению Артема Проскаловича, много вопросов вызывают и действия Следственного комитета, который постоянно меняет свою версию происшествия.

«Видео нарезано в очередной раз так, как это выгодно пропаганде и правоохранительным органам. То есть если нам говорят, что он самостоятельно пришел, а после его доставляли в учреждение здравоохранения для осмотра, то почему мы не видим кадров, где его выводят, и он сам выходит? Обращает на себя внимание непоследовательность изложения фактов со стороны Следственного комитета».

Юрист уверен, что все это делается исключительно для того, чтобы защитить представителей правоохранительных органов и не позволить привлечь их к ответственности.

«В Беларуси, к сожалению, взят курс на полную защиту представителей правоохранительных органов, представителей государственных СМИ. Естественно, что в одних и тех же ситуациях, когда в отношении обычных граждан возбуждаются уголовные дела за обычный комментарий, в отношении лиц, которые приближены к власти, никаких уголовных дел и проверок возбуждаться не будет».

По словам Артема Проскаловича, добиться справедливости в этой ситуации будет почти невозможно, так как до сих пор даже не было возбуждено уголовное дело.

«В данном случае показательно, что проводится проверка, ведь в других подобных случаях сразу же возбуждается уголовное дело. В принципе, если человек умер при таких специфических обстоятельствах, это является достаточным для того, чтобы возбудить уголовное дело. Это важно, так как в рамках возбужденного уголовного дела по-другому фиксируются все доказательства, по-другому проводятся следственные действия, более жесткий контроль и отчетность. Когда проводится проверка, она закончится простым отказом в возбуждении уголовного дела, которое родственники будут бесконечно обжаловать».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».