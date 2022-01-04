Путин – трус, его ждет крупный внешнеполитический провал 2 Игорь Эйдман

4.01.2022, 9:56

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фото: epa

Параноидальная сверхидея главы Кремля давно понятна.

Краткий прогноз на 2022 год:

1. Путин давно спятил на "украинском вопросе", как Гитлер – на антисемитизме. В следующем году его болезнь будет только прогрессировать.

Его параноидальная сверхидея понятна: уничтожить Украину как независимое государство, вернуть "украинский бриллиант" в корону российской империи. Однако, в отличие от Гитлера, Путин – трус. На большую войну он не решится. Будет добиваться своей цели гибридными методами: с одной стороны, силами пятой колонны и олигархата постарается дестабилизировать ситуацию в Украине, с другой – шантажируя Запад войной, будет пытаться заставить его отказаться от поддержки украинского союзника. Ни то, ни другое не получится. Путина ждет крупный внешнеполитический провал.

2. Во внутренней политике силовики (коллективный Патрушев), пользуясь нарастающей паранойей диктатора, окончательно захватят всю полноту власти, поставив манипуляторов (коллективного Кириенко) в положение своих ученых рабов.

Репрессии резко усилятся. Гражданское общество будет полностью зачищено, многократно увеличится число политэмигрантов.

Страна вступит в эпоху, близкую к позднему сталинизму: репрессии, урапатриотическая истерия, перманентная конфронтация с Западом. В общем, ничего особо нового и оригинального. Все это есть уже сейчас, но в наступившем году грозит достичь своего апофигея.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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