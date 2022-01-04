Врачи рассказали, почему важно сразу же начать лечить зараженного «Омикроном» 1 4.01.2022, 10:07

9,040

Этот штамм коронавируса имеет свои особенности.

Протекание COVID-19, вызванного вариантом «Омикрон», имеет свои особенности. В частности, он способен пробивать защиту вакцинированных и ранее болевших другими штаммами коронавируса.

Об этом говорится в сообщении известного врача-инфекциониста, доктора медицинских наук Ольги Голубовской в Facebook.

В частности, инфекционистка перечислила особенности протекания и симптомы «Омикрона», среди которых высокая температура из-за высокой вирусной нагрузки.

Особенности протекания «Омикрона»:

«1. В дебюте температура тела у пациентов чаще повышена, может достигать 39 градусов и выше, но, как правило, до тяжелой дыхательной недостаточности дело не доходит.

2. Болеют вакцинированные, в т.ч. имеющие высокие титры антител (максимальное количество, которое я наблюдала — 75 000 AU/мл). Участились явно повторные случаи заболевания. Разницы в течении особой нет. Измерять титры антител тоже смысла нет.

3. Такие особенности заболевания связаны с тем, что возбудитель имеет более 30 мутаций в S-белке, 15 из которых находятся в рецепторсвязывающем домене. Т.о. возбудитель лишен возможности эффективного связывания с рецепторами, избегает действие нейтрализующих антител к другим вариантам вируса, поступается тяжестью течения, но компенсирует все это облегченной передачей, что приводит к быстрому росту заболеваемости.

4. Температура тела в дебюте обусловлена высокой вирусной нагрузкой, еще большей, чем при варианте Delta, но с тяжестью течения это не всегда коррелирует», – рассказывает эксперт.

Ольга Голубовская говорит, что нас ожидает рост заболеваемости, впрочем, эта волна обещает быть не такой трагической.

«Но рассчитывать на полное благополучие еще рано: группы риска будут все-таки уязвимы к тяжелому течению, полностью расслабляться не стоит», – говорит врач.

Голубовская также акцентировала внимание на раннем лечении инфицированных.

«Тактика ведения больных (независимо от статуса вакцинации) должна быть одинаково неизменной – раннее лечение противовирусными препаратами. Раньше – это сразу после установления диагноза, в первую неделю. Это наиболее эффективно, что мы имеем сегодня», – отметила врач.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».