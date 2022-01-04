Казахстан охватили массовые митинги и забастовки 4.01.2022, 10:30

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фото: RFL/RL

Протестующие третий день подряд выходят на улицы из-за роста цен на газ.

Сотни жителей казахстанского города Жанаозен в Мангистауской области уже третий день подряд выходят на улицы с протестом против повышения цен на газ. Об этом сообщает КазТАГ со ссылкой на корреспондента.

По словам протестующих, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($0,27), жители требуют снизить ее до 50-60 тенге ($0,13).

Протесты начались 2 января, когда жители Жанаозена, нефтяного моногорода, вышли к зданию областной администрации с протестом и перекрыли движение автотранспорта на дороге в центре города. Акции против повышения цен на голубое топливо прошли также в нескольких селах Мангистауской области.

Протестующие оставались на улицах и после наступления темноты.

Помимо этого, в ночь на 3 января сотни жителей города Актау собрались на городской площади, выдвинув такие же требования. По данным КазТАГ и Orda.kz,

к аэропорту в Актау стянули полицейские автозаки, муниципальные автобусы и армейские грузовики.

На видео, опубликованных в соцсетях, помимо военных грузовиков, видны как длинные городские автобусы, так и автобусы полиции.

Часть рабочих в Мангистау, как пишет КазТАГ, пригрозила забастовкой из-за цен на газ. На фоне протестов, по данным издания, в крупных населенных пунктах наблюдаются проблемы с доступом в интернет.

По информации «Азаттык», в столице Казахстана Астане сотрудники спецназа задержали восемь человек, пришедших к памятнику Кенесары в знак поддержки протестующих в Жанаозене.

Также в Алматы перекрыли доступы к площади Республики, очевидцы и жители этого района также сообщают о перебоях в работе мобильного интернета.

Вечером 3 января протестующие перекрыли дорогу со стороны аэропорта Актау, передает КазТАГ. В ответ полиция начала брать протестующих в кольцо.

4 января в городе Актау водители и кондукторы одного из автопарков отказались во вторник выходить на работу на фоне проходящего в городе несанкционированного митинга против повышения цен на сжиженный газ, передает (interfax.ru https://www.interfax.ru/world/813852).

«Мы, водители и кондукторы «Каспий автопарка», с сегодняшнего дня, 4 января, не выйдем на работу. Мы вместе с народом, и сейчас присоединимся к митингующим», - заявили работники автопарка.

Данный автопарк обслуживает пять городских маршрутов Актау.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил в твиттере, что дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене «с учетом экономической целесообразности, в правовом поле». «Демонстранты не должны нарушать общественный порядок. <…>

Граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности, с законом о мирных собраниях», — добавил он.

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