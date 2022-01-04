Самопожирание Лукашенко 4 4.01.2022, 10:38

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Прокурорам, идеологам, офицерам, министрам и прочим – приготовиться.

Когда противники/враги/конкуренты внутри страны устранены, а до внешних нет возможности добраться, государственная машина начинает пожирать и ломать саму себя, пишет телеграмм-канал "Народный депутат".

Когда объектов реального (желаемого) доносительства почти нет, политический подтекст используют для своих карьерных или личных целей. Не нравится подчинённый или кадровый конкурент – начинают писать анонимки руководству и в правоохранительные органы о том, что вот этот человек, или та персона голосовали за Тихановскую, что считают Латушко лидером или что Бабарико по их мнению настоящий герой. Такие позывы людьми в погонах и идеолгами подхватываются легко, потому как "никто разбираться не будет", потому как это и инерционное движение, и "копейка" в копилку устранения нелояльных власти.

Вот это активно происходит последние время, что чётко иллюстрирует в ретроспективе времена сталинщины, когда люди писали доносы на соседей, фабриковали дела чтобы впоследствии забрать их комнату/жил площадь, чтобы занять их должность, перевыполнить план.

Списки – ещё один инструмент. Никто не знает, по какому принципу они формируются, насколько действия людей, фамилии которых в них отражены, соответствуют правде и объективной действительности. Поэтому внести в список кого угодно – дело простое. Не нравится губернатор? Сына его напишем, чтобы насолить. Ректор вуза позволяет себе "излишнюю демократичность"? Пусть у него неравнодушные и бдительные граждане на окне квартиры видели белый лист бумаги. Ну а кто на ушко, нашептал Латушко? Да кто угодно, поэтому и запишем кого угодно.

Самое главное, как говорится, не выйти на самих себя. Но не получится, разгон машины сумасшедший, показатели построены на "политических", а гнилые душой люди всегда под политическую марку сливали и будут сливать коллег, конкурентов и соседей.

Возможно 2022й – год самопожирания. Прокурорам, идеологам, офицерам, министрам и прочим – приготовиться. Жернова на высоком старте.

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