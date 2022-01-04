На польском рынке труда значительно выросло количество вакансий 4 4.01.2022, 10:56

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В 2022 году зарплата в Польше может расти в среднем на 9% и более.

Какие изменения в ближайшие 12 месяцев произойдут на польском рынке труда? Об этом «Польскому радио» рассказал Анджей Кубисяк, заместитель директора Польского экономического института.

По его словам, в 2022 году свой отпечаток на рынке труда оставит не только пандемия, но и инфляция.

«[Инфляция, - прим. ред.] также будет влиять на поведение работников, которые, пользуясь высоким экономическим ростом, означающим высокий спрос на рабочие места, будут из-за роста цен искать вакансии с более высокой заработной платой», - сказал эксперт.

Изменения на рынке труда уже сегодня подтверждают этот прогноз – количество вакансий выросло в последнее время значительно.

«Это удивляет, потому что после опыта кризисов прошлых лет ожидалось, что в условиях заканчивающейся рецессии мы окажемся на стадии медленного восстановления рынка труда. Между тем мы переживаем скачкообразное восстановление этого рынка – появилось очень много новых вакансий, безработица очень быстро начала снижаться», – отметил заместитель директора Польского экономического института.

«Это значит, что 2022 год пройдет под знаком большой конкуренции за работников, и это соперничество будет отображаться на зарплатах», - добавил экономист.

Это значит, поясняет Анджей Кубисяк, что можно ожидать, что темпы роста зарплат в этом году составят в среднем около 9%, и даже в определенные месяцы следует ожидать двузначного роста.

«Только у этой медали две стороны: мы можем оказаться в ситуации, когда рост заработной платы работников приведет к более высоким затратам на оплату труда для предпринимателей, а те начнут повышать цены на свою продукцию. Затем рабочие получат очередное повышение, и спираль начнет накручиваться», - сказал Анджей Кубисяк.

Отвечая на вопрос о том, в каких сферах следует ожидать увеличения зарплат, эксперт выделил два сектора: промышленность и строительство.

«Эти два сектора, как и торговля, испытывают огромную нехватку кадров, примерно половина вакансий на рынке труда охватывает эти отрасли», - подчеркнул эксперт.

«Следовательно, в этих отраслях переговорная позиция сотрудников, когда речь идет о повышении зарплат, является самой сильной», – отметил Кубисяк.

При этом экономист добавил, что к концу года ожидается, что уровень безработицы составит 5% и, возможно, даже ниже, а это самый низкий показатель с начала трансформации, то есть с 1990 года.

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