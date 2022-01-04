Медики назвали пять лучших продуктов для укрепления иммунитета 4.01.2022, 11:03

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Один из таких продуктов — брокколи.

Медки назвали пять продуктов, которые обладают суперсилами, повышающими иммунитет и помогут вернуться в форму и выздороветь быстрее, пишет lenta.ua.

Вот пять лучших суперпродуктов для вашей иммунной системы.

1 - Цитрусовые

Апельсины часто рекомендуется есть, когда вы плохо себя чувствуете, и на это есть веские причины. Цитрусовые содержат большое количество витамина С, который, как известно, увеличивает количество белых кровяных телец и, следовательно, помогает вашему организму бороться с инфекциями и болезнями.

2 - Брокколи

Этот суперпродукт полон витаминов A, C и E, а также клетчатки и антиоксидантов.

Чтобы получить максимум удовольствия от брокколи, старайтесь не переваривать ее.

3 - Чеснок

Еще с древних цивилизаций люди использовали чеснок из-за его лечебных и антибактериальных свойств. Чеснок содержит много соединений серы, в том числе один активный ингредиент под названием аллицин, который придает чесноку резкий запах.

Поскольку простуда также может притупить ваше чувство вкуса, добавление в пищу сильных ароматов, таких как чеснок и специи, может улучшить ваше время приема пищи.

4 - Имбирь

Еще одна специя с сильным вкусом, непременно пощекотавшая ваши вкусовые рецепторы, имбирь - восхитительное дополнение к супам, карри и картофелю фри.

Вы также можете заварить свежий имбирь в горячей воде, чтобы приготовить имбирный чай, отлично успокаивающий боль в горле.

5 - Курица

Чашку куриного супа обычно предлагают тем, кто плохо себя чувствует.

Вы чувствуете себя лучше не только от теплого супа, но и от курицы - хорошего источника витамина B6. Витамин B6 жизненно важен для вашего тела для создания новых красных кровяных телец. Курица также является противовоспалительным источником белка, который поможет вам поправиться.

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