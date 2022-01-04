Что показали переговоры Байдена и Путина 6 Юрий Бутусов

4.01.2022, 11:17

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Юрий Бутусов

Фото: Gordonua.com

К сценарию эскалации Россия готова перейти в любой момент.

Президент США Джо Байден 50 минут обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным очередные угрозы и концентрацию российских войску близ границ с Украиной. По словам представителей Белого дома, если Россия не пойдет дипломатическим путем в решении войны в Украине, то США добьются нового усиления санкций против РФ, усилят группировку войск в восточноевропейских странах НАТО и увеличат военную помощь Украине.

При этом Байден заявил об отсутствии намерений США размещать в Украине наступательное оружие, которое представляет угрозу для РФ.

По словам российских официальных лиц, Путин сказал Байдену, что усиление санкций против РФ может привести к полному разрыву отношений с США. Но ничего не сказал о том, при каких условиях российские войска покинут территорию Украины.

Таким образом, никаких принципиальных изменений в позициях сторон Байден и Путин в ходе разговора не озвучили.

Россия продолжает вести войну, угрожать масштабным вторжением, оккупировать Донбасс и Крым. США продолжают политическое давление.

Россия по-прежнему заявляет своим требованием отказ США от военной помощи Украине и гарантии не вступления Украины в НАТО.

США по-прежнему отказываются давать гарантии не вступления Украины в НАТО.

10 января США и Россия проведут переговоры по ситуации в Украине.

12 января состоится заседание Совета Россия-НАТО.

13 января — переговоры ОБСЕ и России.

Темой переговоров будут ультимативные требования России по ситуации в Украине, которые были выдвинуты 15 декабря. Россия по сути требует, чтобы НАТО признало Украину сферой исключительных российских интересов.

Однако судя по переговорам Байдена и Путина январский дипломатический раунд никаких прорывов не принесет. Да и уровень январских переговоров невелик — от США заместитель госсекретаря, от РФ — заместитель министра.

Угроза большой войны полностью сохраняется. Впрочем, стоит отметить, что Путина действительно беспокоит вероятность усиления санкций США, и до завершения дипломатических переговоров новых активных маневров у наших границ Россия проводить не будет.

Российская группировка на границах с Украиной не увеличивается, однако концентрация техники и развертывание новых базовых лагерей российских войск показывает, что к сценарию эскалации Россия готова перейти в любой момент.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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