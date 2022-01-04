«Люди часто гибнут в дежурных частях» 5 4.01.2022, 11:24

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Случаи смертей белорусов после конфликтов с милицией.

Житель Речицы Дмитрий Усхопов — не первый белорус, погибший после задержания или иного контакта с милицией. «Радыё Свабода» вспоминает прежние громкие случаи.

2006 год, смерть Бориса Пархимчика на территории Партизанского РУВД Минска

Жителя Минска Бориса Пархимчика задержал милицейский патруль в конце октября 2006 года у дома, где он жил вместе с женой и дочерью. Правоохранители посчитали мужчину пьяным и отвезли в медвытрезвитель. Однако позже, по версии самих же милиционеров, отпустили, так как степень опьянения была низкая. Спустя некоторое время труп Пархимчика нашли в яме для осмотра служебных автомобилей на территории Партизанского РУВД. По версии судмедэксперта, смерть Бориса Пархимчика наступила вследствие черепно—мозговой травмы и перелома позвоночника. В крови покойного также обнаружили большую дозу алкоголя.

Родные Пархимчика рассказывали журналисту «КП в Беларуси» Евгению Волошину, что не верят в официальную версию событий. По их словам, на теле покойного были многочисленные повреждения, сломан нос, а глубина ямы, где нашли тело Бориса Пархимчика, — всего 1,5 метра.

«Я бы, может, и поверил сам тогда словам милиционеров, — рассказал в беседе со свободой журналист Евгений Волошин. — Но получилось так, что я был лично знаком с одним из прапорщиков, которые тогда задерживали Пархимчика. Еще на практике, когда учился на журфаке, попал делать репортаж в один патруль с ним. А через несколько лет после этого происшествия так получилось, что я расклеивал афиши на тумбах в городе, и этот прапорщик случайно меня задержал. Я хорошо видел методы, которыми он пользовался в работе. Он не узнал меня и готов был там на месте разорвать на куски».

Волошин также рассказывает, что в 2006 году, когда происходила эта история, милиция еще старалась показать свою объективность. Журналиста пустили на территорию РУВД и на предполагаемое место смерти Пархимчика. Волошина даже принял лично заместитель руководителя ГУВД Мингорисполкома, который убеждал журналиста, что сам проверил всех сотрудников Партизанского РУВД на предмет возможной причастности к преступлению. Уголовное дело в итоге так и не возбудили, смерть Бориса Пархимчика признали несчастным случаем.

2009 год, убийство 22 — летней девушки в милицейском автомобиле

В ночь с 6 на 7 июля неподалеку от деревни Журавичи в Рогачевском районе капитан милиции выстрелил в голову 22—летней девушке. Трагедия произошла в милицейском автомобиле, милиционер стрелял из табельного оружия. Через 10 дней после этого девушка умерла в больнице. Убийство произошло на глазах многих свидетелей, рядом праздновали Купалье.

Судили милиционера в начале 2010 года в Гомельском областном суде. Он свою вину признал частично, вместе с адвокатом утверждал, что выстрел произошел случайно. Прокурор настаивал на умышленном убийстве. В итоге суд постановил наказать милиционера 18 годами колонии усиленного режима, а также лишить его милицейского звания.

2013 год, смерть Игоря Птичкина в камере СИЗО—1 на «Володарке»

Жителя Минска Игоря Птичкина поместили в СИЗО—1 отбывать трехмесячный арест за управление автомобилем без водительских прав. За решеткой он в итоге пробыл всего несколько дней. Тело родным Птичкина выдала администрация СИЗО с сообщением, что смерть наступила вследствие острой сердечной недостаточности. Те увидели на теле травмы и обратились к правозащитникам. Рассмотрения дела в суде они смогли добиться только через три года после смерти Игоря Птичкина.

В результате виновным в смерти признали фельдшера СИЗО, который якобы привязал Птичкина во время наркотической «ломки» к постели и оставил его одного. Фельдшер получил три года колонии—поселения. Его судили за ненадлежащее исполнение служебных полномочий, которые стали причиной смерти человека.

Следственный комитет, куда с заявлениями обращалась мать погибшего Жанна Птичкина, несколько раз прекращал проверки по факту его смерти. Добиться суда родные погибшего смогли только после обращения в Генеральную прокуратуру.

2019 год, смерть жителя Несвижского района от повешения в милицейском «УАЗике»

Житель деревни Славково Несвижского района, 48—летний Сергей Абрамович, погиб в милицейском автомобиле в конце ноября 2019 года. По официальной версии—повесился на шнурках от собственной обуви после задержания, когда его перевозили в РУВД Несвижа. Родные покойного несколько лет добивались суда над милиционерами, которые в тот вечер задерживали Абрамовича.

«Следов от веревки я на теле брата не нашла, — рассказывала вскоре после погребения сестра покойного Инна Русак. — Следователь приехал вечером, доказывал, что это все брат сам. Доказывали мне, звонили. Суицид. Искали записку предсмертную, но не нашли. Не было никакой записки. Сейчас идет разбирательство, следователь спрашивал меня, кто может быть виновен в смерти брата, какова моя мысль. Я им сказала, что виновата милиция... С левой стороны на лице у брата был небольшой порез.

Патологоанатом мне сказал, что лицо брата было повреждено, он был немного побит. Перед похоронами наносили грим. Но все равно был шрам, около сантиметра. Но даже если он и сам повесился, неужели никто ничего не слышал? Все глухие? Никто ничего не слышал, никто не видел. Милиционеры мне сказали, что потеряли его из виду».

Вскоре после происшествия СК начал официальную проверку случая. Однако до уголовного дела так и не дошло.

«Они покрывают друг друга»

Юрист правозащитного центра «Весна» Павел Сапелко в разговоре со Свободой говорит, что случаев, когда граждане Беларуси гибнут за решеткой или после задержаний, на самом деле намного больше, чем попадает в СМИ.

«Только малая часть из них, по нашим сведениям, становится публичной, — говорит Павел Сапелко. — Очень часто люди гибнут в дежурных частях. Часто из—за того, что им несвоевременно оказывается медицинская помощь во время так называемой белой горячки, связанной с употреблением алкогольных напитков. Либо случаи, связанные с употреблением наркотиков. Несколько таких случаев получили резонанс, в том числе благодаря тому, что родные погибших обращались к правозащитникам. Это случай Игоря Птичкина. Еще раньше была история в Светлогорске, дело Александра Акулича, он был административно арестован. В какой—то момент у него начался приступ, и сотрудники ИВС начали его бить, так как человек перестал подчиняться. Он уже не отвечал за свои поступки. Его подвешивали наручниками к двери и так далее. Дело в итоге закончилось ничем. Сейчас наше обращение об этом случае находится в Комитете по правам человека ООН».

Павел Сапелко также напоминает о случае Олега Богданова, погибшего в жодинской тюрьме. Правозащитники добились, чтобы возбудили уголовное дело, но его быстро закрыли. По мнению юриста «Весны», сотрудники правоохранительных органов в таких случаях часто прикрывают друг друга.

«Можно начать с того, что у нас все места лишения свободы находятся под контролем МВД, — говорит Павел Сапелко. — И в принципе никакого гражданского контроля за их деятельностью, за всеми внутренними процессами не осуществляется. Когда

Следственный комитет начинает проверку каждого факта, то мы понимаем, что формально это разные ведомства. Но эти люди же часто учатся в одних и тех же учреждениях. А часто они и работают в одном здании, хотя их сейчас стараются разводить. Они часто на одни и те же следственные действия ездят. Возможно, даже в одних и тех же автомобилях. Все это происходит в узком кругу».

Сапелко напоминает о позиции Комитета по правам человека ООН. Согласно комитету, расследованием пыток и фактов гибели заключенных должны заниматься обособленные следственные структуры — менее зависимые от корпоративных интересов.

Выстрелы в новогоднюю ночь, погибшие во время протестов

Это не полный перечень случаев, когда в Беларуси люди погибали или получали травмы после встречи с милицией. Одно такое происшествие произошло также в новогоднюю ночь, 1 января 2017 года. Тогда сотрудник милиции в Минске начал стрелять в невооруженного человека, Андрея Гавроша, прямо в подъезде жилого дома, тяжело его ранив. По официальной версии, причиной выстрелов стало нападение на милиционера, прибывшего на место после жалобы соседей на громкую музыку. Родные потерпевшего и сам Гаврош на суде отрицали факт нападения на милиционера.

Уголовное дело в результате возбудили по факту сопротивления сотруднику милиции, охраняющему общественный порядок. Гавроша признали виновным и присудили ему пять лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

После начала массовых протестов летом 2020 года в Беларуси как минимум три задержания участников протестов закончились их смертью. Так погибли житель Гомеля Александр Вихор, молодоченец Никита Кривцов и минчанин Роман Бондаренко. Родным всех их отказали в возбуждении уголовного дела. Виновных к ответственности не привлекли. Не до конца понятными остаются и обстоятельства смерти Андрея Зельцера, застреленного правоохранителями во время задержания в собственной квартире.

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