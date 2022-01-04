В Италии по запросу России арестовали украинского режиссера 1 4.01.2022, 11:31

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Евгений Лавренчук

Украинская сторона считает дело сфабрикованным и политически мотивированным.

В Италии по запросу России об экстрадиции задержан и взят под стражу главный режиссер Одесского театра оперы и балета Евгений Лавренчук. Об этом сообщает украинская служба Радио Свобода со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

Представитель МИД Украины не назвал причину российского запроса на задержание Лавренчука. По словам Николенко, режиссер был задержан в Неаполе 17 декабря. После этого итальянский суд арестовал его на период рассмотрения российского запроса об экстрадиции. Генеральное консульство Украины в Неаполе предоставило задержанному адвоката, его также посетил украинский консул.

"В настоящее время консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими стражами порядка для выяснения всех причин задержания Евгения Лавренчука и защиты его законных интересов. 31 декабря нашего гражданина посетил консул. Условия его содержания под стражей приемлемые, состояние здоровья удовлетворительное", – сообщил представитель МИД Украины.

По его словам, консулы поддерживают связь с администрацией пенитенциарного учреждения в Италии и родными Лавренчука и держат дело на особом контроле.

Как сообщили ТАСС в Таганском суде Москвы, украинский режиссер был заочно арестован в июле 2020 года из-за обвинений в крупном мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК). Подробности дела не раскрываются. Наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы.

По информации куратора инициативной группы Free Eugene Lavrenchuk Марианны Гудич-Палий, Лавренчука обвиняют в мошенничестве в связи с "финансовыми нарушениями" восьмилетней давности, когда он работал в России. Семья и коллеги Лавренчука считают дело сфабрикованным и политически мотивированным.

Евгению Лавренчуку 39 лет. Родился во Львове. В 2003 году он завершил обучение в Российской академии театрального искусства по специальности "оперный режиссер". Лавренчук лауреат международных конкурсов и фестивалей в Европе. Долгое время работал в России. Был основателем и художественным руководителем Польского театра в Москве, Школы актерского мастерства и режиссуры и Международного театрального центра в Москве.

В 2014 году режиссер уехал из России в знак несогласия с политикой властей, которую назвал "преступной". Он вернулся в Украину. В 2018 году стал главным режиссером Одесского национального театра оперы и балета и ректором Первой украинской школы театра и кино. В марте 2021 года Лавренчуку присвоили титул заслуженного артиста Украины.

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