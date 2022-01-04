В разгар зимы в Петриковском районе затопило дорогу 4.01.2022, 11:40

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В Беларуси зимы сейчас такие, что не знаешь, чего ожидать.

В прошлом году зима удивила значительными морозами, а в середине этой решила подтопить дорогу, пишет abw.by.

В Петриковском районе река Птичь вышла из берегов, участок автодороги Лучицы - Хвойня протяженностью 20 метров оказался подтоплен талыми и паводковыми водами. По данным МЧС, глубина подтопления составила 5-10 см. На месте установили предупреждающие дорожные знаки, проезд возможен всеми видами транспорта. Подтоплений жилых домов не произошло.

По состоянию на 8.00 3 января уровень воды в реке Птичь в районе деревни 1-я Слободка Петриковского района составил 341 см, при выходе на пойму 290 см (опасно высокий уровень).

"Безусловно, факты подтопления зафиксированы, но ситуация рядовая и под контролем всех заинтересованных служб. Стоит отметить, что прошлом году аналогичная ситуация начала фиксироваться в марте месяце: были подтопления участков автодороги деревня Вышелов – паромная переправа в деревне Снядин протяженностью 50 м и глубиной 20 см, и автодороги город Петриков – паромная переправа протяженностью 10 м и глубиной в 5 см. Сейчас работниками Петриковского районного отдела по ЧС осуществляется постоянный мониторинг паводковой обстановки в районе. Силы и средства МЧС для ликвидации подтопления не привлекаются", - сообщили в МЧС.

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