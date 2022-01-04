В России наметились новые очаги внутренних войн 4.01.2022, 11:47

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Кавказ может полыхнуть.

Национальный вопрос снова встает ребром в России, оказывается далеко не все разделяют официальный призыв к построению «единственной, великой Родины». Следует признать, что солидные бюджетные траты в формирование и продвижение идеологии путинизма, а также переделку исторической памяти на поверку оказываются малоэффективными. Консолидация центра и национальных окраин протекает со сбоями о чем ярко свидетельствуют выбросы малоприятных откровений из самых проблемных точек, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Одной из самых глубоких ран на теле страны продолжает оставаться Чечня, где, несмотря на «победу» федералов 20 лет назад, продолжает формироваться своя собственная действительность, государство в государстве, как уже упоминалось вслух со своим падишахом, системой ценностей и менталитетом. Хотя Рамзан Кадыров назойливо играет роль едва ли не самого ярого апологета Кремля, все же в глубине души даже он ощущает себя коллаборантом. Но все это до поры до времени, пока вайнахи получают обильное кормление из Москвы и взимают нехилую дань с русских территорий, продолжая традицию трофейной экономики их предков. В душе чеченцы остаются волками, которых сколько их не корми все горы смотрят, так и норовят вернутся к практике абреков, к новой борьбе против имперского медведя.

Как гром среди ясного неба прозвучал экспромт в Instagram капитана, заместителя командира специального полка им.А. Кадырова Ильяса Солтаева. В своем аккаунте polkovnik95 (85 тысяч подписчиков) спецназовец написал, как «чеченцы наголову разгромили федералов» и «тысячи убитых оккупантов лежали на улицах Грозного» в новогоднюю ночь 1995 года. Да, можно сколько угодно разглагольствовать, что ему тогда от роду было всего годков пять, и что он вообще может помнить о тех трагических событиях, забравших 35000 людских жизней, но факт остается фактом: он прямо выложил мысли, реально крутящиеся в умах очень многих чеченцев. Этот свободолюбивый народ оказывается до сих пор прекрасно помнит о трагедии российской мощи 27-летней давности.

Развивается и укореняется пласт политического дискурса, согласно которому даже чеченские силовики смотрят на российских коллег с презрением, а Солтаев откровенно называет их «свиньями», ведь так его с детства приучили. Можно все списывать на какой-то один поганый вайнахский рот или на бардак в Росгвардии при Золотове, когда даже краповыми беретами бессовестно торгуют, но, кажется проблемы более комплексны.

Даже превращение России в криптоколонию Чечни не решило проблемы сепаратизма. Никакого межнационального согласия в стране нет, хотя региональные элиты, того же Северного Кавказа заливают деньгами в ущерб славянской России. А тем временем зреют новые Чечни: от Татарстана до Тывы…

Братства не возникло, нет даже межрегионального диалога, и чеченцы со товарищи только ждут слабины центра в период трансфера, чтобы сделать прыжок и разыграть свой сценарий. Вот даже представители Telegram-каналов ГРУ, тот же Коц, называют Солтаева «чеченским офицером», т.е. де факто признают, что никакого целостного силового блока в РФ не существует. Пока все скреплено личной унией республиканских «падишахов» с Путиным, но вот когда его не станет, то могут пойти страшные процессы, вплоть до третьей чеченской. Ведь как оказалось никаких «братьев» у россиян нет, в душе их ненавидят, как высокомерных имперцев. Удержать в узде центробежные тенденции будет сложно, может по этой причине Москва всеми силами выбивает гарантии от Вашингтона по нерасшинению НАТО, ведь на горизонте уже наметились очаги внутренних войн за самосохранение.

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