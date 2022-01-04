Как сейчас выглядят самые известные и многострадальные долгострои Минска 2 4.01.2022, 11:57

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Один из них уже «передают» государству.

Каждый год в Минске пытаются решить проблему долгостроев, но каждый год она до конца не решается. И если жилые дома еще достраивают всем миром, чтобы люди могли получить там квартиры, то с коммерческими зданиями дела обстоят хуже. Realt.by посмотрел, как сейчас выглядят самые многострадальные и известные долгострои Минска и узнали, какая судьба их ждет.

«Газпром центр»

Российская газовая монополия начала строить многофункциональный комплекс на месте бывшего автовокзала «Московский» возле Нацбиблиотеки в 2015 году. Но летом 2016 года все работы на объекте стали сворачиваться, а потом стройку законсервировали. Дело в том, что много проблем возникло из-за сложных грунтов на площадке, где планировали возвести в числе прочего здание высотой в 189 метров.

В 2018 году был выбран новый генподрядчик — итальянский Codest International. Активные работы на стройке шли в течение 2020 года. Строители заливали бетон на стилобатах и делали колонны под будущее здание, а также завершили бетонирование фундаментной плиты.

В ноябре 2020 года компания «Газпром трансгаз Беларусь», которая выступает заказчиком строительства центра, попросила материнскую компанию «Газпром» обратиться к Александру Лукашенко с просьбой перенести срок сдачи объекта на конец 2024 года. Однако белорусские власти не продлили срок действия инвестдоговора, который предоставлял ряд преференций и льгот заказчику.

Сейчас из-за сложных условий строительства возникла необходимость корректировки проектной документации. Срок возобновления и завершения работ будет определен после уточнения ПСД. Заказчик сообщил Мингорисполкому о консервации объекта до выработки проектных решений.

«Магнит Минска»

В 2009 году Лукашенко своим указом утвердил для белорусской «дочки» иранской компании «Кейсон» условия строительства многофункционального комплекса на пересечении проспекта Независимости и улицы Калиновского.

В одной части комплекса должен был разместиться бизнес-центр, в другой — отель. В основании между ними — 4-этажный торгово-развлекательный центр. Завершить комплекс планировалось до конца 2013 года, но санкции Запада в отношении Ирана и ряд других факторов не позволили проекту реализоваться вовремя.

В 2014 году Лукашенко продлил иранцам сроки окончания строительства. Тогда за это предполагалась мзда в размере 2 млн долларов на возведение нового здания Верховного суда.

В 2017-м же вышел новый президентский указ, согласно которому иранцы были обязаны раскошелиться еще на 1 миллион долларов на строительство Центра художественной гимнастики. Сроки реализации проекта тогда продлили до конца 2018 года, но и в этот раз комплекс не достроили. В 2019 году в Мингорисполкоме говорили, что инвестор не успел завершить стройку в 2018 году в связи с неритмичным финансированием.

Срок ввода перенесли тогда на 2021 год, но, как видим, глобально ничего не поменялось.

«Гулливер»

Торгово-развлекательный центр «Гулливер» возле кинотеатра «Аврора» на Притыцкого начали строить во второй половине 2000-х годов. Тогда он мог стать крупнейшим ТРЦ в Минске. В шестиэтажном здании должны были разместиться более 160 магазинов, гипермаркет, развлекательная зона, фудкорт и многое другое.

Сперва здание строили по договору на проектирование и строительство − то есть без льгот. А в 2011 году для реализации этого проекта был заключен инвестдоговор, который уже предполагал ряд льгот и преференций. Реализовывала проект компания «ТРЦ Гулливер», учрежденная двумя американскими фирмами через иностранное ООО «И-стор». Генподрядчиком был известный застройщик − «Арэса-Сервис». Однако, в 2015 году работы на объекте встали из-за недостатка средств.

Многофункциональный комплекс был заморожен, а в 2017 году «Гулливер» ушел в банкротство. Ряд кредиторов-соинвесторов считают, что ответственность за произошедшее лежит на «Арэса-Сервис». В «Арэсе» же говорили, что они являются такими же пострадавшими кредиторами, как и все.

Во время процедуры банкротства недострой неоднократно пытались продать. Его не раз выставляли на торги, но желающих его купить не нашлось.

А около месяца назад вступило в силу решение Экономического суда Минска о том, что нереализованное недвижимое имущество должно быть передано в коммунальную собственность Минска. Сейчас идет передача комплекса в собственность города. В ближайшее время городские власти определятся, что делать с существующими конструкциями и площадкой в дальнейшем, что здесь разместить, и кто займется строительством. Не исключено, что осваивать территорию будет один из УКСов.

Комплекс на Маяковского

Весной 2013 года компания «Лада ОМС-Инжиниринг», связанная с белорусским бизнесменом Алексеем Вагановым, начала строить многофункциональный комплекс Novotel Minsk Mayakovskaya в начале одноименной улицы. Изначально он должен был состоять из гостиницы французского оператора Accor, бизнес-центра, торговых, физкультурных и других объектов. Позже появилась информация о планах разместить здесь и медицинский центр. Novotel Minsk Mayakovskaya планировали ввести в 2015 году, но дело сильно затянулось. На объекте несколько лет не велись работы, и он стал долгостроем. Потом Ваганов искал соинвестора.

В итоге «Лада ОМС-Инжиниринг» нашла израильского инвестора и к инвестдоговору заключили дополнительное соглашение. Согласно нему комплекс необходимо было ввести в эксплуатацию в сентябре 2020 года. После долгого перерыва на стройке появились рабочие.

Кроме того, изменилась и концепция наполнения объекта. Теперь тут сделали еще больший упор на медицинскую часть. Помимо четырехзвездочного отеля Novotel, в комплексе запланировали не только медицинский центр, но и корпус реабилитации. Он займет место, которое изначально отводилось для офисных помещений. За медицинскую часть комплекса отвечало ООО «ЦПМ — Центр профессиональной медицины», которое было зарегистрировано в здании апарт-отеля Алексея Ваганова в Грушевке.

Но потом в связи с неисполнением инвестором своих обязательств инвестиционный договор с СООО «Лада ОМС-Инжиниринг» был расторгнут. А в августе 2020 года между Беларусью и все той же ООО «ЦПМ — Центр профессиональной медицины» был заключен инвестиционный договор о реализации этого комплекса.

Сейчас идет урегулирование спорных вопросов между собственником недвижимости и третьей компанией. Поэтому пока тут все стоит.

Отель «Хаятт»

Стройка отеля на Старовиленском тракте началась в 2010 году. Заказчик ИООО «Сырьевые ресурсы», заручившись финансовой поддержкой «БПС-Сбербанка» и «Белинвестбанка», решил построить пятизвездочную гостиницу к Чемпионату мира по хоккею-2014. Однако планам не суждено было сбыться, и в 2015 году компания объявила о банкротстве.

В 2016 году недостроенный отель сети Hyatt Hotels в Минске впервые был выставлен на торги. В период нахождения ИООО «Сырьевые ресурсы» в процедуре банкротства продажей отеля занималось ЗАО «Белреализация». Стоимость объекта от изначальных 49 млн долларов постепенно снижалась до 28 млн долларов, но желающих купить здание не нашлось.

Номерной фонд отеля составляет 256 номеров и 46 000 квадратных метров площади. Готовность объекта составляет около 70%.

Сейчас заказчик ведет переговоры с потенциальным инвестором по возобновлению строительства. Возможно, в ближайшее время будут какие-то подвижки.

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Журналисты отмечают, что нарочно не включали в список комплекс у цирка и «Шантэр Хилл», потому что по сравнению с описанными выше стройками, там дела обстоят нормально. Так, уже в начале 2022 года в здание у Белгосцирка переедет главный офис белорусского Сбер Банка, а застройщик «Шантэр Хилла» почти достроил комплекс и продлил инвестдоговор на его реализацию до 2023 года.

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