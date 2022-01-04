10 самых ожидаемых фильмов 2022-го года 1 4.01.2022, 12:04

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В прокат выходит «Аватар 2».

Начало нового года – отличное время не только для подведения итогов, но и планов на будущее. Например, - составления списка фильмов, которые хотелось бы посмотреть в ближайшие месяцы.

В 2022-м должны выйти в прокат картины, которые начали снимать еще до пандемии, но премьеры которых постоянно переносили. Возможно, что переносов не выйдет избежать и в этом году, но все же шансов на то, что ожидаемые новинки все же удастся посмотреть гораздо больше, чем год назад.

«Зеркало недели» составило список из 10 самых ожидаемых фильмов 2022-го.

«Морбиус»

Премьера: 27 января

Режиссер: Даниэль Эспиноса

В ролях: Джаред Лето, Мэтт Смит, Джаред Гаррис и другие

Изначально планировалось, что фильм выйдет летом 2020 года, но его выход несколько раз переносили.

Лауреат Нобелевской премии по химии доктор Майкл Морбиус страдает редким заболеванием крови. Опробовав все известные методы лечения, он решается стать участником эксперимента с применением летучих мышей. Болезнь действительно отступает, вместо Морбиуса выросли клыки как у хищника, а кожа стала бледной как у мертвеца. Вместе с тем он получил и сверхъестественные способности.

«Смерть на Ниле»

Премьера: 10 февраля

Режиссер: Кеннет Брана

В ролях: Галь Гадот, Кеннет Брана, Арми Хаммер и другие

Еще один фильм, который мы должны были увидеть в прошлом году, но не сложилось. Кеннет Брана возвращается к романам Агаты Кристи, и снова сыграет Эркюля Пуаро (он уже играл сыщика в «Убийстве в Восточном экспрессе»).

Пуаро отправляется в отпуск, это должно быть путешествие на корабле по Нилу. Но отдохнуть не удастся, ведь детективу придется использовать свои ум и проницательность, чтобы раскрыть убийства, которые произойдут здесь.

«Uncharted: Неизведанное»

Премьера: 18 февраля

Режиссер: Рубен Флейшер

В ролях: Том Холланд, Марк Уолберг, София Тейлор Али и другие

Фильм расскажет историю главного героя игр Uncharted, Нейтана Дрейка. Картина сосредоточится на предыстории к играм, повествуя о похождениях Дрейка и Виктора Салливана.

«Бэтмен»

Премьера: 4 марта

Режиссер: Мэтт Ривз

В ролях: Роберт Паттинсон, Джеффри Райт, Зои Кравиц, Пол Дано и другие

Картина расскажет о молодом Брюсе Уэйне и его становлении как Бэтмена. В детстве он стал свидетелем убийства родителей и поклялся, что в будущем сделает все, чтобы предотвратить другие преступления.

«Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия»

Премьера: 5 мая

Режиссер: Сэм Рэйми

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Рэйчел МакАдамс, Бенедикт Вонг и другие

События фильма будут разворачиваться после тех, что были показаны в «Человек-паук: Нет пути домой». Доктор Стрэндж попытается исправить последствия освобождения мультивселенной и продолжит поиски Камня времени. На помощь он позовет Алую ведьму.

«Мир Юрского периода: Доминион»

Премьера: 10 июня

Режиссер: Колин Треворроу

В ролях: Крис Пратт, Брайс Ховард, Сэм Нилл Джефф Голдблюм и другие

Действие фильма разворачивается спустя четыре года после событий предыдущей части, в которой генетически модифицированные динозавры вырвались на свободу на материковой части США. История покажет жизнь людей бок о бок с динозаврами, стремящимися захватить каждый уголок планеты, которая из-за их присутствия начала меняться.

«Тор: Любовь и гром»

Премьера: 8 июля

Режиссер: Тайка Вайтити

В ролях: Крис Хемсворт, Натали Портман, Кристиан Бейл и другие

Вторая работа режиссера над фильмами о Торе, до этого он снимал «Рагнарек», получивший много критических отзывов. Известно, что мы снова увидим Джейн Фостер, которая в определенный момент каким-то образом получит Мельнир. Тору также предстоит встретить Стражей галактики и Горра – «мясника богов».

«Миссия невыполнима 7»

Премьера: 30 сентября

Режиссер: Кристофер МакКуори

В ролях: Том Круз, Ребекка Фергюссон, Ванесса Кирби и другие

Пока о фильме известно мало что, но главную роль в нем, как и всегда, исполнит Том Круз. События будут разворачиваться после тех, которые были показаны в предыдущей части серии.

«Флэш»

Премьера: 4 ноября

Режиссер: Андрес Мускетти

В ролях: Эзра Миллер, Бэн Аффлек, Майкл Китон и другие

Барри Аллен, он же Флэш, пытается вернуться во времени, чтобы предотвратить убийство своей матери, которое приводит к последствиям для его временной линии, создавая мультивселенную.

«Аватар 2»

Премьера: 16 декабря

Режиссер: Джеймс Кэмерон

В ролях: Сэм Уоррингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Кейт Уинслет и другие

С момента премьеры предыдущего фильма прошло почти 15 лет, почти 10 из которых он удерживал место в списке самых кассовых лент всех времен. Выпустить продолжение Кэмерон обещает почти столько же, но, по его словам, съемки сиквела завершились еще в 2020 году.

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