«Пятна должны быть на ягодицах и лопатках, а они – на шее и пояснице»5
- 4.01.2022, 12:25
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Как выглядело милицейское беззаконие в новогоднюю ночь в Речице.
Новогодняя ночь. Человек едет (идет, стоит) по своим делам. Никого не трогает. (Ведь не было заявлений о нарушении общественного порядка от СК и МВД. Пока что не было). Зачем его задерживать? Потому что план, потому что скучно, потому что надо мускулами поиграть, потому что придумали идиотскую ответственность за нахождение в состоянии опьянения, чтобы стричь штрафы, а нормальную антиалкогольную политику не придумали, чтобы стричь акцизы, пишет экс-сотрудник администрации Лукашенко, юрист Артем Проскалович
Далее в ответ на возмущения человека следует применение силы. Потом удар железной дверью по голове (очень похоже на то, судя по силе открытия, траектории и тому, что видео обрывается именно на этом моменте).
Еще 14 лет назад, работая судебным исполнителем, я наблюдал подобные ситуации в опорных пунктах охраны правопорядка Партизанского РУВД (в одном из них работал печально известный Игорь Кенюх). Бомжей и просто перебравших со спиртным оскорбляли, пинали, переступали, когда те лежали в бессознательном состоянии на полу в ожидании приезда скорой.
Спасибо пропагандистам за картинку по трупному разложению. Очевидно, что пятна должны быть на ягодицах и лопатках, а они – на шее и пояснице.
Очевидно, что случилось очередное ЧП. Еще в августе 2019 Лукашенко требовал искоренить подобные ситуации, потому что были сотни сигналов о беспределе ментов и следаков.
Очевидно, что будет только хуже, если не остановить режим.
Беларусы не перевернули страницу.
Беларусы перешагнули из одного года в другой и продолжают свой путь к свободе.
Беларусы перечеркнут беззаконие.