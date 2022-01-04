«Пятна должны быть на ягодицах и лопатках, а они – на шее и пояснице» 5 4.01.2022, 12:25

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Дмитрий Усхопов

Как выглядело милицейское беззаконие в новогоднюю ночь в Речице.

Новогодняя ночь. Человек едет (идет, стоит) по своим делам. Никого не трогает. (Ведь не было заявлений о нарушении общественного порядка от СК и МВД. Пока что не было). Зачем его задерживать? Потому что план, потому что скучно, потому что надо мускулами поиграть, потому что придумали идиотскую ответственность за нахождение в состоянии опьянения, чтобы стричь штрафы, а нормальную антиалкогольную политику не придумали, чтобы стричь акцизы, пишет экс-сотрудник администрации Лукашенко, юрист Артем Проскалович

Далее в ответ на возмущения человека следует применение силы. Потом удар железной дверью по голове (очень похоже на то, судя по силе открытия, траектории и тому, что видео обрывается именно на этом моменте).

Еще 14 лет назад, работая судебным исполнителем, я наблюдал подобные ситуации в опорных пунктах охраны правопорядка Партизанского РУВД (в одном из них работал печально известный Игорь Кенюх). Бомжей и просто перебравших со спиртным оскорбляли, пинали, переступали, когда те лежали в бессознательном состоянии на полу в ожидании приезда скорой.

Спасибо пропагандистам за картинку по трупному разложению. Очевидно, что пятна должны быть на ягодицах и лопатках, а они – на шее и пояснице.

Очевидно, что случилось очередное ЧП. Еще в августе 2019 Лукашенко требовал искоренить подобные ситуации, потому что были сотни сигналов о беспределе ментов и следаков.

Очевидно, что будет только хуже, если не остановить режим.

Беларусы не перевернули страницу.

Беларусы перешагнули из одного года в другой и продолжают свой путь к свободе.

Беларусы перечеркнут беззаконие.

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