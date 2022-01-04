Уволили ябатьку, задержанного пьяным за рулем в майке с цитатой Лукашенко 4 4.01.2022, 12:39

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Геннадий Казаченко

После этого он удалил из инстаграма фотографии c мерчем.

23 декабря в Минске задержали пьяного водителя в майке с цитатой Лукашенко: «Будет очень интересно». Такой мерч незадолго до этого начали продавать в одном из торговых центров Минска. Видео появилось в телеграм-канале ГАИ, но позже его удалили. Спустя несколько дней мужчину уволили с работы. Об этом zerkalo.io сообщили его коллеги.

«Наша Ніва» первой обратила внимание, что мужчина в кадрах очень похож на Геннадия Казаченко, контрабасиста Национального театра оперы и балета и квинтета «Серенада».

В анонимном комментарии Zerkalo.io сотрудники театра также подтвердили, что речь идет об их коллеге: «95%, что это Казаченко. Характерная мимика, походка, конструкции фраз». Тем более, что в своем инстаграме музыкант выложил несколько фотографий из магазина, где продается одежда с цитатами Лукашенко. Одна из них — мы поделились ею в этой заметке — совпадает с видео, опубликованным, а позже удаленным ГАИ.

О том, что речь идет о Казаченко, косвенно свидетельствуют еще два обстоятельства. В своем инстаграме он поделился информацией, что ходил на спектакль Веры Поляковой, жены министра иностранных дел Владимира Макея, и поблагодарил ее за игру. Также, как выразился один из сотрудников театра, «Серенада» периодически участвует в провластных мероприятиях, а его руководитель, певица Татьяна Третьяк, придерживается провластных взглядов. Вероятно, музыкант покупал майки не просто так, а разделял позицию автора цитат.

Как сообщили коллеги Казаченко, его уволили из Оперного театра еще в прошлом году, практически сразу после задержания.

После этого Геннадий удалил из инстаграма фотографии с майкой, на которой изображены цитаты Лукашенко. «Принимая решение, думайте на десять шагов вперед. Да, думайте головой, а не… Некоторым полезно просто думать. Не забывайте, что одну и туже информацию воспринимают по-разному», — написал музыкант 1 января на своей странице в инстаграм.

О самом Казаченко известно не много. Он окончил Белорусскую государственную академию музыки. «Для разных проектов нужны разные типы музыкантов. Где-то — супер-виртуозы, где-то — больше педагоги-практики. Мне кажется, что он относится ко второй категории», — прокомментировал один из сотрудников белорусского Большого театра.

В поисковых системах не сохранилось упоминания об участии Казаченко в каких-либо конкурсах или проектах. В Оперный он пришел относительно недавно, а в составе «Серенады» — этот коллектив образован в 2006 году из числа артистов оркестра театра — появился лишь в марте этого года.

Характеризуя Геннадия Казаченко как человека, сразу три собеседника zerkalo.io, не сговариваясь, назвали его «странным», а также «тихим». Относительно профессиональных качеств — «старательным», «требовательным», «принципиальным» и «скромным трудягой».

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