«Не ожидал такого подвоха»: как фальшивая «икра» пробралась белорусские магазины 4.01.2022, 12:53

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Cодержимое банки выглядит даже лучше настоящей икры.

Началось все с сообщения читателя: купил в одной из гомельских торговых сетей банку лососевой икры, попробовал, был сильно разочарован. Да мало ли таких разочарованных было и будет в праздники? Сеть на эту информацию отреагировала молниеносно: икру убрали из продажи «до выяснения обстоятельств». Тут бы и сказочке конец... Но на связь (сам) вышел человек, назвавшийся поставщиком! И пояснил: мы испортили бизнес, работаем на конкурентов, нас самих надо проверить. Настоящая ли его икра — так и не произнес. Но тут уже про него самого стало вываливаться интересное, пишет onliner.by.

«Не ожидал такого подвоха от магазина»

Гомельчанин Роман купил красивую банку. Написано «Икра лососевая зернистая», указан вес нетто 140 г (это все неправда). Отдал 15 рублей с копейками (это правда). Подчеркивает: брал в магазине, а не у каких-то барыг. Причем к этой сети относится хорошо, подвоха не ждал. Попробовав дома, по ощущениям пришел к выводу: стопроцентная липа.

Конечно, на банке, если присмотреться, можно найти кучу пасхалок. Но маркетологи давно утопили покупателя в разнообразии, поди разберись. И главное — эта «икра» продавалась в настоящем магазине, что придавало ей легитимности.

Накануне Нового года отправляемся в тот же магазин. Среди разнообразных банок видна и наша знакомая — та, которая за 15,19.

Берем.

Дальше следите за руками. Представившись, просим позвать руководителя магазина. Объясняем ситуацию и спрашиваем документы на товар. Женщина приносит бумажную копию сертификата соответствия, якобы выданного производителю Росстандартом. По ее словам, это все, что имеется на продукт в торговой точке. Остальное — в офисе на другом конце города.

Но «сертификат» уже неплох. В нем написано много хорошего, потом к нему вернемся. Если такую бумагу действительно всучили магазину, то есть повод перечитать статью 380 УК («Подделка»). Ниже объясним почему.

Снять с продажи

Через несколько минут после покупки дозваниваемся в офис. Там с ходу понимают, о чем речь, уже оповещены:

— Товар снят с продажи до выяснения обстоятельств, поставщику направлена претензия. Он должен либо прислать нам письмо с завода, либо забрать товар.

Добавили: поставщик заверял, что с икрой все хорошо, есть подтверждения с завода. Окей, нам тоже очень интересно, где этот человек теперь станет искать производителя, чтобы доказать свою правоту. Потом поинтересуемся его успехами. А также тем, какие такие обстоятельства удалось выяснить ретейлеру. Как-никак, прецедент: «икра» пробралась в настоящий магазин, это не багажник спекулянта.

«В чем она ненастоящая?»

На этом приключения не закончились. Через несколько минут после общения с представителями торговой сети на мой мобильник поступает звонок с незнакомого номера. Человек представляется Александром, похоже, это как раз тот самый поставщик. Вот удача, даже вычислять не надо. Александр сетует: завтра Новый год, а торговля отказалась от партии, хотя все у него официально оформлено. В результате — потеря денег, он остается крайним.

Согласны, это гораздо обидней, чем если бы крайними остались покупатели, намазавшие это на бутерброды. Или торговая сеть, испачкавшая репутацию о фальсификат.

— Икра настоящая? — вот главное, что нас интересует.

Александр не говорит ни да ни нет:

— В чем она ненастоящая?

— Тут прямой ответ нужен.

— Я не хочу вам давать интервью, — а дальше начинается феерия: — Я так понимаю, вы пришли по чьему-то заказу, да? Я знаю, как это делается. Неприятно просто по-человечески. Получается, из-за вашей деятельности — серьезные потери. Соответственно, эти потери надо будет с кого-то взыскивать. Будем выяснять, ангажированные вы, не ангажированные...

Посмотрим, кто это нам звонил. В сети по номеру выскакивает название фирмы и имя «заместителя директора». Написано, что это ООО занимается оптовой торговлей, производством еды, фасовкой. Видны несколько объявлений на торговых интернет-площадках — там металлолом, топливные брикеты, пиломатериалы, трактор... А также та самая «икра» (по 11 рублей).

Любопытно, что указанную в объявлениях компанию нам не удалось найти ни в одном из доступных государственных реестров субъектов хозяйствования.

На этом пока остановимся. Возможно, будет продолжение.

Крупная, яркая, красивая. В мусорку

Давайте все же рассматривать банку — в чем она ненастоящая? Может, условный Александр правду говорит, а читателю нашему показалось.

Тут есть даже унифицированный контрольный знак.

Выдавлено что-то похожее на дату: 20 11 21. Производителем значится, конечно, ООО «Персей» из города Корсаков Сахалинской области.

Конечно — потому что это знаменитая мифическая фирма. Под ее маркой не первый год заваливают шлаком огромные площади в Беларуси, Украине, России. Может, еще где-то. Этой «икры» по дешевке (или по нормальной цене) наелись уже многие. Но, повторимся, обычно такие банки покупали с рук.

Только не набирайте название в поисковике, может открыться портал в ад.

Но у производителя заметны и сдвиги к лучшему. Устаревшая бумажная этикетка упразднена, банка стала моднее, текст и остальная красота нанесены теперь на металл.

На самом деле, никакого ООО «Персей» на Сахалине нет. Но было: согласно данным в российских реестрах, общество ликвидировано два года назад. Занятно, что ужасающие отзывы про «икру» с такой маркировкой ходят по СНГ последние лет десять. Это уже бренд.

Напомним, на вышеупомянутом «сертификате» написано, что он выдан 20 июня 2020-го. То есть уже мертвой организации. Неужели поддельный?

Смотрим дальше: вес нетто — 140 г. Весы подтверждают. Только это брутто (вместе с банкой).

Надо быть совсем никчемным человеком, чтобы экономить на желатиновых шариках.

Открываем. Если честно, на ложке содержимое выглядит даже лучше настоящей икры.

Икринки нарядные, крупные, с рябыми пятнышками. Не лопаются.

На вкус — это не икра.

Кстати, популярный способ проверки икры кипятком многие понимают не совсем верно. Вопреки распространенному мнению, имитация не растворяется в воде. Шарики просто теряют краситель, постепенно становятся прозрачными. В отличие от настоящих икринок, которые белеют от свернувшегося белка. Сравните.

Это «икра» из нашей банки — до и после обработки кипятком.

Хотя совершенно непонятно, для чего нужны такие опыты. Фальсификат просто на вкус трудно принять за настоящую икру. (Жаль, многие забыли ее вкус.)

В общем, продукт отправляется в мусорку.

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