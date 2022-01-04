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Что поможет согреться зимой, кроме теплой одежды?

  • 4.01.2022, 13:04
Что поможет согреться зимой, кроме теплой одежды?

Рекомендации белорусского врача.

Есть ли рекомендации специалистов, как сохранить свое здоровье в холода, помимо совета «одевайтесь тепло»?

«При низких температурах старайтесь дышать носом, а не ртом, так как носовая полость способствует тому, что воздух в ней немного согревается.

Не стоит выходить на улицу с мокрой кожей, не рекомендуется пользоваться увлажняющими кремами перед выходом на улицу, так как это может способствовать быстрой потере тепла и обморожению, - рассказала «АиФ» врач функциональной диагностики Ксения Тагаева. - Если замечаете первые симптомы обморожения, то срочно зайдите в теплое помещение.

Нежелательно согревать отмерзшие части тела под горячей водой или прислоняться к батарее, так как из-за нарушения чувствительности человек может не понять, что он получил ожог. Согревание должно быть постепенным».

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