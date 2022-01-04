10 интересных фактов про Рождество 5 4.01.2022, 13:07

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Приближается Рождество у христиан восточного обряда.

Приближается Рождество у христиан восточного обряда - один их крупнейших церковных праздников, который широко отмечается также теми, кто не причисляет себя к религиозным людям.

"Апостроф" публикует интересные факты о Рождестве, которые многие не знают.

1. В Библии нет упоминаний точной даты рождения Иисуса Христа. Только в IV веке Рождество начали официально отмечать в церкви, а тогдашний Папа Римский Юлий I датой для его празднования установил 25 декабря - день языческого праздника Сатурналии.

2. Во время Первой мировой войны, в канун Рождества 1914 года, враждующие стороны на Западном фронте прекратили стрельбу для того, чтобы исполнить рождественские гимны. Утром 25 декабря, немецкие и британские солдаты обменивались рукопожатиями и подарками.

3. Колонисты Северной Америки, будучи пуританами, изначально не признавали Рождество. С 1659 по 1681 годы его празднование в Бостоне каралось штрафом, а Конгресс США провел свое первое заседание 25 декабря 1789 года.

4. Традиционные полеты Санта-Клауса по небу на санях, запряженных оленями, впервые описал американский писатель Вашингтон Ирвинг в 1819 году.

5. Одного из них - оленя Рудольфа придумали в 1939 году, для привлечения покупателей в универмаг Montgomery Ward. А вот другой рождественский персонаж снеговик Фрости, курящий трубку из кукурузного кочана, в 1890 году стал фигурировать в рекламе алкоголя.

6. В 1965 году американские астронавты сообщили на Землю о встрече с НЛО, а через несколько минут напряженной тишины в Хьюстоне услышали звон рождественских колокольчиков и звуки губной гармошки в исполнении самих астронавтов.

7. Традиция рождественских поцелуев под омелой возникла в викторианскую эпоху, но еще древние кельты и германцы приписывали этому растению способность исцелять раны и повышать плодовитость.

8. Первые украшенные рождественские елки появились в Страсбурге в XVII веке. В США мода на них пришла из Англии. В дохристианские времена германцы украшали вечнозеленые деревья чтобы скрасить мрачные и серые дни зимнего солнцестояния.

9. Первый вертеп с живыми домашними животными, которые присутствовали при рождении Христа, устроил святой Франциск Ассизский в Рождество 1224 года.

10. Рождественские традиции очень многообразны: португальцы устраивают пир для живых и мертвых, финны отправляются в сауну, австралийцы идут на пляжи, а в Испании проводится самая масштабная лотерея в мире.

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