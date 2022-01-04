В Чили полицейские попытались разогнать митинг, но их покусали пчелы 2 4.01.2022, 13:36

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В акции протеста участвовали 10 тысяч пчел.

В Чили пчеловоды провели акцию протеста с участием 10 000 пчел. Семь полицейских были госпитализированы из-за укосов пчел после того, как они пытались арестовать протестующих и убрать ульи с улицы. Об этом сообщает издание SBS News.

По словам местных властей, четверо пчеловодов были задержаны после акции протеста перед президентским дворцом Чили в Сантьяго.

Seven police officers have been taken to hospital in Chile after being stung during a protest by beekeepers concerned by a long-term drought. pic.twitter.com/cuoKyJOWAJ — SBS News (@SBSNews) January 4, 2022

Длительная засуха в стране и повышение температуры негативно влияют на популяции пчел и в следствии на производство меда. Пасечники требовали, чтобы государство повысило цены на мед или предоставила субсидии производителям продукта. Они попросили о встрече с президентом страны Себастьяном Пиньерой. Пчеловоды установили около 60 ульев, в которых содержалось около 10 000 пчел, на проспекте перед дворцом.

Представитель Министерства сельского хозяйства в районе Сантьяго сказал журналистам, что ведомство также обеспокоено влиянием засухи на пчел.

Региональный секретарь по сельскому хозяйству Омар Гусман заявил изданию, что правительство уже несколько месяцев оказывает помощь 20 общинам, испытывающим острую нехватку воды.

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