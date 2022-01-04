Режим наторговал с Россией в минус на $6,4 миллиарда 2 4.01.2022, 13:43

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Отрицательное сальдо по сравнению с предыдущим годом увеличилось в 2,4 раза.

Власти Беларуси опубликовали итоги торговли товарами за 11 месяцев. Отрицательное сальдо с РФ увеличилось к предыдущему году в 2,4 раза, пишет banki24.by.

Сальдо внешней торговли товарами – это разница между их экспортом и импортом. Если экспорт (вывоз товаров) превышает импорт (ввоз товаров), то сальдо выше нуля (позитивное), если верно обратное, то сальдо ниже нуля (негативно).

Данные по внешней торговле обнародуют с лагом к отчетному периоду. В Беларуси первая статистика в этой области выходит спустя месяц после завершения периода. Это значит, что в начале января самая свежая информация – за 11 месяцев предыдущего года.

По итогам января-ноября 2021-го отрицательное сальдо товарной торговли с Россией составило 6,435 млрд USD в эквиваленте. По крайней мере, таковы оперативные оценки Белстата.

Мы не случайно указываем «в эквиваленте», поскольку основной объем торговли с россиянами обслуживает их валюта – RUB. Расчеты в СКВ идут главным образом за энергоносители. По сравнению с 2020 годом размер негативного сальдо в торговле с РФ вырос в 2,4 раза. В пересчете на доллары это эквивалентно 3,742 млрд USD.

Росту отрицательного сальдо поспособствовало опережающее увеличение импорта из России над ростом экспорта из РБ в эту страну. Если белорусский экспорт вырос к 2020 году на 24,7%, то российский импорт – на 45,8%. Рост стоимости российского импорта связан с подорожанием нефти на мировом рынке. По данным Минфина РФ средняя цена нефти Urals за 11 месяцев 2021-го составила 68,66 USD за баррель. За аналогичный период в 2020-м средняя цена была равна 41,04 USD.

По словам замглавы АПРБ Дмитрия Крутого в целевом сценарии на 2022 год белорусские НПЗ переработают около 16-17 млн т нефти, в консервативном (заложен в бюджет) – 12,5 млн т. По информации Крутого, одна часть из поставок будет железнодорожным транспортом, другая часть – трубопроводным. Рост стоимости импортной нефти в 2022 году вероятен при ее существенном удорожании на международном рынке.

Также свою лепту в рост цен на российскую нефть с 1 января вносит очередной этап налогового маневра в России. В декабре 2021-го Беларусь и Россия согласовали входящую цену на газ для РБ примерно на уровне 2020 года – 128,52 USD за 1000 кубических метров.

Если часть физических поставок газа не будет замещена с помощью выработки энергии на АЭС, то стоимость импорта «голубого топлива» останется на прежнем уровне. Если замещение состоится, то и ввоз газа сократится в долларовом эквиваленте.

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