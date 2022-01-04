В Речице задерживают близких друзей Дмитрия Усхопова 52 4.01.2022, 14:08

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Дмитрий Усхопов

Каратели боятся распространения информации об их преступлении.

В Речице задерживают близких друзей Дмитрия Усхопова, погибшего после того, как был задержан милицией в новогоднюю ночь. Правозащитникам стало известно о четверых задержанных, сообщает «Еврорадио».

Сегодня состоятся похороны Дмитрия Усхопова. Его друзей Алексея и Анну Давыдковых, Александра Снобкова и Илью Брокоренко ждали на похоронах, в том числе для оказания помощи. Но они утром не вышли на связь.

Позже их родственники сообщили, что они задержаны. Сейчас нет связи еще с несколькими близкими друзьями Дмитрия.

Подробности о задержании друзей Дмитрия Усхопова рассказали телеграм-каналу «Баста!» жители Речицы:

«Силовики ходят по квартирам друзей Димы и угрожают уголовным делом, если кто-то посмеет выйти на связь с журналистами».

«Не могу говорить детали, сами понимаете масштаб. То, что вы написали — это правда. Среди четырех задержанных одна девушка. Милиция угрожает статьей по наркотикам, хотят, чтобы мы молчали. Ни у кого, естественно, ничего не было, в том и дело. Вышли от Димы и все, их в машины посадили и увезли для бесед в РОВД».

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