В Речице задерживают близких друзей Дмитрия Усхопова52
- 4.01.2022, 14:08
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Каратели боятся распространения информации об их преступлении.
В Речице задерживают близких друзей Дмитрия Усхопова, погибшего после того, как был задержан милицией в новогоднюю ночь. Правозащитникам стало известно о четверых задержанных, сообщает «Еврорадио».
Сегодня состоятся похороны Дмитрия Усхопова. Его друзей Алексея и Анну Давыдковых, Александра Снобкова и Илью Брокоренко ждали на похоронах, в том числе для оказания помощи. Но они утром не вышли на связь.
Позже их родственники сообщили, что они задержаны. Сейчас нет связи еще с несколькими близкими друзьями Дмитрия.
Подробности о задержании друзей Дмитрия Усхопова рассказали телеграм-каналу «Баста!» жители Речицы:
«Силовики ходят по квартирам друзей Димы и угрожают уголовным делом, если кто-то посмеет выйти на связь с журналистами».
«Не могу говорить детали, сами понимаете масштаб. То, что вы написали — это правда. Среди четырех задержанных одна девушка. Милиция угрожает статьей по наркотикам, хотят, чтобы мы молчали. Ни у кого, естественно, ничего не было, в том и дело. Вышли от Димы и все, их в машины посадили и увезли для бесед в РОВД».