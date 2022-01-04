Российского судостроение уходит в финансовое пике 3 Александр Коваленко, sprotyv.info

4.01.2022, 14:24

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Санкции подорвали возможности страны-оккупанта.

В середине 2000-х в России, благодаря притоку инвестиций, открывающимся рынкам для российских товаров и наоборот, а также росту цен на энергоносители, газ и нефть, РФ смогла оказывать большую финансовую поддержку военным проектам и ВПК. Фактически, период экономического благополучия, продлившийся с середины 2000-х, за исключением 2008-2009 годов, до 2013-го, позволил России максимально сконцентрировать все внимание на развитии военно-промышленного комплекса и армии.

Однако, вторжение РФ в Украину, оккупация полуострова Крым и части Донецкой и Луганской областей, привели к наложению на Россию санкций, что в значительной степени подорвало финансовые возможности страны-оккупанта.

Поначалу эффект санкций не ощущался настолько критически и промышленность продолжала работать на выполнение оборонного заказа. Тем не менее, год от года, возможности бюджета становились все более ограниченными и для обеспечения военной отрасли стали изыматься средства из социальной сферы. Таким образом, в то время как бюджет силового сектора каждый год рос, бюджетники урезались в финансировании.

Но, наступившее новое десятилетие стало переломным, ведь по состоянию на сегодняшний день Россия исчерпала финансовую подушку безопасности середины 2000 – 2010-х, а бюджетная сфера урезана настолько, что дальнейшее ограничение станет ее приговором. И первые признаки настолько патовой ситуации, что называется, на лицо.

Так, Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) впервые с 2013 года завершила отчетный год с убытками.

Одной из причин таких показателей стала нехватка заказов, по сравнению с предыдущими годами. Но, куда интереснее совсем другая причина, а именно — отсутствие согласованности и утверждения цен на гособоронзаказ. Эта причина интересна тем, что на момент заключения ряда контрактов на строительство той или иной продукции ОСК, курс национальной валюты в РФ был один, а на момент выполнения заказа он был совершенно другим и из-за этого многие объекты строились в убыток же самих же предприятий.

В итоге, при внешне достаточно приемлемых показателях отрасли, в России разорялись и объявлялись банкротами ежегодно десятки малых, средних и даже крупных предприятий, вынужденных выполнять обязательства на фоне обрушившегося курса рубля.

Так, за прошедшие года был ликвидирован крупнейший и единственный в России завод производитель микроэлектронных устройств для торпед «Лентеплоприбор», до сих пор в долгах и судебных исках утопает Амурский судостроительный завод, банкротом объявлен был АО “Сосновский судостроительный завод” и т.д.

Продолжать можно до бесконечности, но суть такова, что даже в период более-менее стабильного финансирования, никакой стабильности у российской судостроительной отрасли не было. А теперь, с учетом неизбежно ухудшающейся ситуации и подавно не будет.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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