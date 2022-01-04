Он спешил жить 4 4.01.2022, 14:36

6,006

Анатолий Майсеня

Сегодня журналисту Анатолию Майсене исполнилось бы 63 года.

4 января – день рождения журналиста и политолога Анатолия Майсени, который был одной из самых ярких личностей новейшей истории Беларуси конца 1980-х – середины 1990-х годов. Сегодня ему исполнилось бы 63 года, пишет «Народная воля».

12 ноября 1996 года в 7 часов 30 минут на 286-м километре трассы Брест–Минск, около деревни Яблоневка, автомобиль «Джип Чероки», который принадлежал президенту Национального центра стратегических инициатив «Восток-Запад», известному журналисту и политологу Анатолию Майсене, на большой скорости столкнулся с «ГАЗ-53».

По официальной версии, которая полностью построена на выводах сотрудников Столбцовского РОВД, Анатолий «не справился с управлением». Но есть и другие версии, не будем сегодня их анализировать.

Вспомним только: накануне того трагического дня Анатолий Майсеня участвовал в международной конференции в Риме, после завершения которой поехал к знакомым в Германию. Вернуться в Минск он на самом деле торопился, потому и ночевать в Германии не стал. Авария произошла совсем недалеко от родной деревни Майсени, что в Несвижском районе.

Сразу после аварии на место катастрофы приехал бывший следователь и бывший первый министр внутренних дел Юрий Захаренко. Его выводы были однозначными: подстроенная автомобильная катастрофа. Они и стали катализатором многочисленных слухов о том, что новая власть банально «убрала» влиятельного оппонента. Однако слухи не стали решающими: тогда большинство людей еще не верило в то, что такое вообще возможно.

Анатолий Майсеня родился 4 января 1959 года в деревне Большая Липа Несвижского района Минской области. Окончил Институт иностранных языков.

В начале 1980-х годов решил попробовать себя в журналистике.

В 1996-м за статью «Беларусь во мгле» Белорусская ассоциация журналистов присудила Анатолию премию в номинации «Лучший аналитический материал». Посмертно…

«Он был противоположностью власти, и вся его аналитика, вся его журналистская деятельность в определенном смысле разоблачала ту ложь, которая уже тогда была, в 1996 году. О том, чего многие политики не видели, не предвидели, он об этом говорил уже тогда», – отмечал Валерий Костко, подполковник запаса КГБ.

Майсеня был членом команды вице-спикера Верховного Совета Геннадия Карпенко, который инициировал импичмент Лукашенко.

«Папа всю свою сознательную жизнь посвятил Беларуси, – писала про своего отца в соцсетях дочь Анатолия Майсени Анастасия. – Про него говорили, что он спешил жить. Спешил, потому что знал, как много предстоит сделать, чтобы наша любимая Беларусь стала развитой и демократической страной. Для него это была не просто работа, для него это была идея, которой он горел, идея, которая затмевала для него всё остальное.

Папа погиб в автомобильной катастрофе в преддверии референдума 1996 года. Была ли это случайность? Бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко, прибывший на место аварии сразу после нее, был уверен, что папа не заснул за рулем, а сама авария не была случайным стечением обстоятельств. Однозначного ответа на все вопросы моя семья не знает до сих пор. Но я знаю, что еще живы те, кто сможет нам на них ответить, и что эти люди рано или поздно заговорят.

Незадолго до аварии папа выступил на митинге, высказав свое видение режима Лукашенко. Самое страшное, что его слова приобрели особую актуальность в 2020-м, спустя 24 года…

Если вкратце, то режим не изменился с 1994 года – изменились мы, у нас наконец-то открылись глаза. Кто-то скажет: поздно. Ничего подобного. Мы объединились, стали сильнее как нация, чем когда-либо, а это значит, что мы победим!

Сегодня все мы, белорусы, продолжаем дело моего отца и всех тех, кто так же, как и Анатолий, посвятил свою жизнь Беларуси. Мы продолжаем нашу битву за светлое будущее нашей страны, и я знаю, что мы обязательно победим».

Из статьи публициста Анатолия Майсени «Беларусь во мгле» («Народная Воля», сентябрь 1996 года):

«Нельзя жить в состоянии перманентной войны с самим собой. Отношение общества к Лукашенко неизбежно приближается к «точке пресыщения». А это значит, во мгле, которую напустил на Беларусь первый ее «президент», забрезжил свет надежды».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».