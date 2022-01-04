В Казахстане протестующие перекрывают дороги: ситуация накаляется

В Казахстане протестующие перекрывают дороги: ситуация накаляется9
- 4.01.2022, 14:42
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В Актобе участники митинга окружили здание городской администрации.
Во многих городах и регионах Казахстана жители выходят на акции в поддержку митингующих в Мангистауской области против повышения цен на сжиженный газ, сообщают в соцсетях очевидцы.
В ряде городов и районов протестующие перекрывают дороги.
Ситуация накаляется, возникают стычки с силовиками.
Протестующие требуют переговоров с местными властями, в очаги сопротивления стягивают военную технику и крупные силы полиции.
Самые многочисленные митинги проходят в Актау (центр Мангистауской области) - там собралось порядка 16 тысяч человек и в Жанаозене - около 10 тысяч протестующих.
Протестующие в Актобе пришли к зданию городской администрации. Они ждут встречи с местными властями.
В Нур-Султане пришедшие на акцию требовали организовать телемост с митингующими в Актау для того, чтобы выразить им поддержку. Полиция задержала несколько человек.
Тем временем в Алматы перекрыта площадь Республики и в центре города не работает мобильный интернет.
В Атырау (на западе) на площади Исатая и Махамбета собрались сотни митингующих.
Между тем в Таразе (адмцентр Жамбылской области, на юге) на митинг среди прочих вышли многодетные матери и журналисты. По информации местных СМИ, полицейские начали задержания. Кроме того, вышедших на митинги задерживают в Шымкенте и Кокшетау.