В Минске зафиксирован самый теплый день 4 января за последние 30 лет 1 4.01.2022, 14:43

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На 9 °C выше климатической нормы.

В Минске 4 января столбик термометра показывает +4°С, что на 9 °C выше климатической нормы, и это самое теплое 4 января за 30 лет, сообщают «Минск-Новости».

В столице наблюдается слабый ветер юго-западного направления 4 м/с, порывами до 9 м/с. Атмосферное давление — в пределах нормы (732 мм рт. ст.).

Синоптики предупреждают, что в среду по стране на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ночью и утром по северу местами сильный мокрый снег, налипание мокрого снега.

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