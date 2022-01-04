В Минске зафиксирован самый теплый день 4 января за последние 30 лет

В Минске зафиксирован самый теплый день 4 января за последние 30 лет1
- 4.01.2022, 14:43
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На 9 °C выше климатической нормы.
В Минске 4 января столбик термометра показывает +4°С, что на 9 °C выше климатической нормы, и это самое теплое 4 января за 30 лет, сообщают «Минск-Новости».
В столице наблюдается слабый ветер юго-западного направления 4 м/с, порывами до 9 м/с. Атмосферное давление — в пределах нормы (732 мм рт. ст.).
Синоптики предупреждают, что в среду по стране на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ночью и утром по северу местами сильный мокрый снег, налипание мокрого снега.