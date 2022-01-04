Четыре оригинальных рождественских блюда к традиционному празднику 4.01.2022, 14:55

1,828

Они разнообразят праздничное меню и добавят новых вкусовых впечатлений.

Традиционный рождественский стол — это то, к чему мы возвращаемся из года в год. И здесь каждая хозяйка может стать настоящей экспертом, которая сама способна давать квалифицированные советы по рождественским блюдам: как готовить настоящую кутью, запекать мясо, варить компот. Но ведь традиционный стол может понемногу обновляться — пополняться новыми оригинальными блюдами и придавать старым и привычным вкусностям другое звучание. Поэтому nv.ua и предлагаем вам несколько новых блюд, которые разнообразят ваше праздничное меню и добавят вам новых вкусовых впечатлений.

Бастурма куриная рождественская

Это мясное блюдо станет украшением рождественского стола и может быть великолепной и более диетической альтернативой традиционной буженине из свинины.

Ингредиенты:

куриное ( или индюшиное) филе - 800 г

вода 700 - мл

соль – 1 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

перец душистый ( горошком) - 4 шт.

перец черный или красный ( горошком) - 8 шт.

гвоздика – 2 шт.

лавровый лист – 2 шт.

мед – 50 гр. ( 1-2 ст. л.)

соевый соус - 30 мл

масло – 2 ст. л

специи для курицы – 1 ст.л.

чеснок - 4 зубчик

горчица – 1 ст. л.

Приготовление:

В большую миску высыпать соль, сахар и все пряности, влить воду и тщательно перемешать до полного растворения сахара и соли. В полученный маринад опустить куриное или индюшиное филе, накрыть емкость пленкой и поставить в холодильник на 10-12 часов. (лучше – на сутки).

Перед тем как вынимать маринованное мясо, приготовьте смесь для глазури. Для этого нужно смешать соевый соус, мед ( если он засахарен, разогрейте его до жидкого состояния), вашу любимую смесь специй, растительное масло, горчицу, измельченный чеснок.

Тщательно перемешайте и попробуйте по вкусу. Здесь все зависит от вашего желания: глазурь может быть более сладкой, острой или пряной. Затем достаньте филе из маринада, ополосните в чистой воде, обсушите на бумажном полотенце. Выложите в чистую емкость. После этого мясо нужно полить глазурью и помассировать, чтобы рассол лучше впитался, и снова отправить в холодильник на несколько часов.

Затем филе вынуть, плотно обвязать нитью (можно связать вместе, сформировав рулет), положить в форму и выпекать в разогретой форме до готовности (примерно 40-50 мин).

Внимание! При прокалывании готовой бастурмы сок должен быть прозрачным. Следите, чтобы она не пересохла, поэтому не держите в духовке слишком долго.

Рулетики из красной рыбы с творогом

Красивая и вкусная закуска из рыбы и сливочного сыра может стать традиционным рождественским блюдом на вашем столе. Потому что вкусно!

Ингредиенты:

красная рыба (ломтики или толстый кусок) - 300 г

сливочный творог - 240 г

маринованные огурцы или корнишоны – 1 или 2 шт. соответственно

укроп

оливки без косточек - 5-6 шт ( остальные оливки из баночки можно поставить на стол отдельным блюдом).

Приготовление:

Красная рыба (форель, лосось, семга) может быть либо нарезанной сразу, либо покупайте толстый кусок, чтобы сделать из нее широкие ломтики. Проверьте, чтобы не было косточек.

Маринованные огурцы, укроп, оливки измельчите, смешайте со сливочным творогом.

Расстелите на столе пищевую пленку и разложите на нее ломтики красной рыбы так, чтобы они немного ложились друг на друга - нужно, чтобы рыбная «полоса» была равномерной и не имела пробелов. Сверху аккуратно распределите начинку, размазывая ее ножом или слегка смоченной водой ложкой, не задевайте края рыбы.

Теперь осторожно скручивайте рулет из рыбы с помощью пленки. Сыр поможет рулету держать форму, поэтому это не будет слишком затруднительно. Плотно оберните пленку вокруг рулета несколько раз, придавая ему красивую форму. Положите в холодильник на час или два.

Готовый рулет извлеките, аккуратно снимите пленку, нарежьте кружочками, похожими на роллы. И все. Можно подавать на стол, предварительно украсив зеленью.

Рождественский творожно-мандариновый десерт

Нежный, ароматный, кисло-сладкий десерт без муки и выпечки – отличное решение для семейного праздничного стола. Аромат мандаринов давно уже ассоциируется с зимними праздниками, почему бы такому десерту не стать рождественским блюдом?

Ингредиенты:

очищенные мандарины - 250 г

мягкий творог высокой жирности - 600 г

сгущенка - 380 г

вода 350 мл

желатин ( быстрорастворимый) - 35 г

Приготовление:

Очищенные от кожуры и всех пленок мандарины нарезать кубиками.

В 30 г быстрорастворимого желатина добавить 350 мл холодной кипяченой воды, оставить набухать.

Творог перетереть блендером, добавить сгущенку и снова перетирать до идеально однородной массы. Набухший желатин нагреть, но не дать закипеть, размешать, чтобы весь разошелся, немного остудить и влить тонкой струйкой в творожную массу, постоянно перемешивая лопаткой. Добавить мандарины кусочки вместе с соком, аккуратно перемешать и залить в форму.

Поставить в холодильник на 2-4 часа ( можно оставить на ночь).

Застывший десерт перевернуть в блюдо, аккуратно отделить форму и снять пленку. Украсьте этот шедевр вкуса мандаринками или кусочками шоколада перед подачей на стол.

Можно разлить десерт в индивидуальные креманки и подавать в них на стол, а не в виде торта. Но здесь важно рассчитать количество порций правильно, чтобы хватило на всех.

Кутья с шоколадом и цукатами

Эта удивительная кутья понравится всем сладкоежкам.

Ингредиенты:

пшеница для кутьи - 400 г

изюм — 50 г

грецкие орехи - 100 г

цукаты - 150 г

мак - 50 г

черный шоколад - 150 г

Приготовление:

Пшеницу хорошо промыть, залить горячей водой, варить на медленном огне до мягкости. Затем соединить пшеницу, мак, орехи, изюм, цукаты, мед. В качестве добавок, кроме мака и меда можно использовать смесь цукатов и орехов, чтобы добиться еще более ориинального вкуса.

Затем надо дать кутье немного остыть и добавить черный шоколад небольшими кусочками. Или украсить ягодами. И все, чудо-кутья для вашего обновленного рождественского стола готова.

Веселых праздников!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».