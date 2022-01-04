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Илон Маск разбогател на $33 миллиарда за сутки

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  • 4.01.2022, 15:03
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Илон Маск разбогател на $33 миллиарда за сутки

Состояние богатейшего человека мира резко увеличилось в результате роста акций его компании Tesla.

Состояние американского бизнесмена Илона Маска выросло за сутки на $32,6 млрд и достигло $304,2 млрд, свидетельствуют данные Forbes.

Таким образом, его состояние снова превысило 300 млрд долларов. Первый раз это произошло в ноябре прошлого года.

Состояние Маска резко выросло на фоне роста акций Teslа на 13,53% до уровня $1 199,78 после публикации отчета о рекордном росте поставок электромобилей по итогам 2021 года. Компания продала за год 936 172 электромобиля, что на 87% больше, чем в 2020 году.

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