В Беларуси налоговики стали активнее искать «живущих не по средствам» 10 4.01.2022, 16:44

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Это произошло после новогоднего повышения налогов.

В Беларуси взялись за тех, кто живет не по средствам. С 1 января для тех, у кого расходы превышают доходы, подняли налог до 20% (раньше он был 16%). Этот сбор взимают с суммы превышения. Тем временем правительство в январе планирует обсудить ситуацию с живущими не по средствам, а также то, как (не) работает «тунеядский» декрет, пишет zerkalo.io.

Как ищут живущих не по средствам и как изменился налог для них

С 1 января в Беларуси обновили Налоговый кодекс. Этим документом среди прочего подняли налог на превышение расходов над доходами, теперь он составляет 20% (раньше был 16%). Его берут с суммы превышения.

Напомним, с июля 2017 года налоговики могут сопоставлять суммы расходов и доходов физлица как за 10 последних полных календарных лет, так и за истекший период нынешнего года. Для этого налоговики присылают письменный запрос (требование о представлении декларации о доходах и имуществе). При этом у них должна быть информация о превышении стоимости имущества и расходов над доходами, которые поступили из законных источников, на сумму не меньше 250 базовых величин (сейчас это 8000 рублей). Здесь есть важный момент: такое превышение может «набежать» за несколько лет в общей сложности, и это может стать поводом для проверки налоговой.

От поиска живущих не по средствам до «тунеядского» декрета

В правительстве в январе намерены обсудить ситуацию на рынке труда, а также то, как идет работа по поиску тех, кто «сокрывает доходы от налогообложения». Это вопросы планируют обсудить на одном из заседаний президиума Совмина. Для этого привлекут специалистов Минтруда, МВД, МНС, Минжилкомхоза, Минэкономики,

Минстройархитектуры, Минздрава, Мининформа, облисполкомов и Минского горисполкома.

На этом заседании чиновники также хотят обсудить, как работает «тунеядский» декрет.

Напомним, в первых числах декабря в Беларуси обновили базу не занятых в экономике. В нее попали те, кто не смог подтвердить занятость за 3-й квартал. «Тунеядцам», у которых есть в собственности жилье, будут выставлять по полным тарифам платежи за газоснабжение, отопление и горячую воду.

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