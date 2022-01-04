Уволен проработавший восемь месяцев в Оперном выходец из БРСМ 5 4.01.2022, 15:17

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Вячеслав Гарбузов

Фото: Большой театр Беларуси / vk.com

Кто назначен директором вместо него?

Выходец из БРСМ Вячеслав Гарбузов уволен с поста генерального директора Национального театра оперы и балета Беларуси. Его преемницей стала ректор Академии музыки Екатерина Дулова. Сегодня, 4 января, ее представили сотрудникам театра, пишет zerkalo.io.

Уход из театра ради Брестской крепости?

Гарбузов проработал на своем посту менее года: труппе его представили 12 мая 2021 года. При нем продолжились увольнения сотрудников театра, начатые его предшественником Александром Петровичем (возглавлял коллектив в 2019−2021 годах).

При Гарбузове из театра ушла режиссер Дарья Потатурко, ставшая режиссером Якутского театра оперы и балета (ей не продлили контракт). Также из коллектива ушел и тенор Павел Петров, победитель престижного конкурса Operalia в Лиссабоне, который проходит под руководством всемирно известного певца Пласидо Доминго. В декабре этого года певец, оказавшийся невостребованным в Минске, выступил в спектаклях московского Большого театра. По контрактам продолжает работать и один из лучших молодых дирижеров мира Дмитрий Матвиенко, также расставшийся с Оперным. Его новые проекты связаны с Баварской оперой и филармоническим оркестром Монте-Карло.

Габрузов начинал свою карьеру в БРСМ (2002−2009), затем работал в различных должностях в Брестском облисполкоме, в том числе в управлении культуры (2009−2017). С декабря 2017 года являлся генеральным директором Брестского театра драмы.

По информации журналистов, Гарбузова сватают директором Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Эта должность соответствует его образованию: в 2003-м Гарбузов с отличием окончил исторический факультет Брестского университета имени Пушкина.

По информации журналистов, Гарбузов хотел получить эту должность и ранее. Но пост «коменданта» Бресткой крепости долгое время оставался занятым «долгожителями».

В 1996—2012 годах — 16 лет — эту должность занимал генерал-майор Валерий Губаренко. После того, как с ним не продлили контракт, его был готов сменить военный комиссар Брестского областного военного комиссариата Владимир Базанов — теперешний глава Белорусской федерации футбола. Но назначили Григория Бысюка. Во времена СССР он сделал карьеру в партии и комсомоле, затем являлся замглавы Брестского горисполкома и долгие годы (1995−2012) — начальником управления культуры Брестского облисполкома. Бысюк, достигший пенсионного возраста, сам попросился «на покой». Тогда в качестве его потенциального преемника и всплыла кандидатура Гарбузова. Но это назначение пока не состоялось.

Впрочем, его преемница в театре — не менее проверенный идеологический кадр. Екатерина Дулова родилась в 1962 году в Минске в семье музыкантов, приехавших в столицу после окончания Нижегородской консерватории и долгое время преподававших в Белорусской консерватории (теперь Академия музыки). Мать, Таисия Алексеевна, доктор искусствоведения, заведовала кафедрой истории музыки. Отец, Николай Семенович, виолончелист, возглавлял кафедру камерного ансамбля.

Екатерина Дулова окончила Петербургскую консерваторию и аспирантуру при ней. Защитила кандидатскую и докторскую диссертацию, посвященные музыке в балетном театре. Вся ее карьера прошла в Академии музыки, куда Екатерина пришла в 1989-м преподавателем. С 2010 года — ректор этого вуза.

Там же преподает и ее муж Владимир Дулов, являющийся заведующим кафедрой специального фортепиано. Добавим, что в профессиональных кругах известен и его отец — Андрей Дулов основоположник школы судебной психологии в Беларуси. По его инициативе в БГУ была создана кафедра криминалистики, заведующим которой он являлся почти два десятилетия.

В 2016—2019 годах она была членом «совета республики». Сейчас руководит «советом спецфонда» Лукашенко по поддержке талантливой молодежи. В 2021-м участвовала во «всебелорусском народном собрании» и представляла там Белорусский союз женщин.

Преемницей Дуловой в статусе и.о. стала первый проректор Академии музыки Елена Куракина. Она родилась в 1968 году, защитила кандидатскую диссертацию по искусствоведению (тема: «Пути развития русской музыкально-теоретической науки первой трети XX века: ладовые учения Б. Яворского и Н. Гарбузова»). В прошлом являлась деканом факультета повышения квалификации и переподготовки Академии музыки.

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