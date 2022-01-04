В России «казак» убил полицейского фейерверком 4.01.2022, 15:20

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иллюстрационное фото

Инцидент произошел сразу после боя кремлевских курантов в честь Нового года.

Российский полицейский, который получил травму из-за взрыва салюта во время дежурства в новогоднюю ночь на Кубани, умер в больнице. Согласно сообщению российских СМИ, фейерверк запустил дружинник-казак, передает sprotyv.info.

В региональном управлении МВД сообщили, что инцидент произошел сразу после полуночи 1 января рядом со стационарным постом ГИБДД.

«1 января около 00:05 поступило сообщение о том, что во время несения службы инспектор ДПС отдела МВД по Кущевскому району получил травму от попадания пиротехнического снаряда в голову. Его госпитализировали. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».

Фейерверк запустил казак, дежуривший вместе с полицейскими. У пострадавшего инспектора была открытая черепно-мозговая травма. Он умер в больнице, не приходя в сознание.

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