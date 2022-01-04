Реально ли прожить на 10 рублей в день? 5 4.01.2022, 15:35

4,524

Эксперимент.

Бюджет прожиточного минимума в нашей стране составляет около 288 рублей. В пересчете получается 9,6 рубля в сутки. Корреспондент «АиФ» Валерия Сидорчук округлилa эту сумму до 10 рублей и попробовал прожить на нее в Минске в течение недели. Что из этого получилось.

День 1-й. Понедельник

День прошел быстро, и деньги мне даже почти не понадобились - после выходных в холодильнике осталась приготовленная еда, и все, на что я потратилась, - проезд на общественном транспорте, который обошелся в 1,50 руб. К концу дня в кошельке оставалось целых 8,5 руб. Прибережем на завтра.

Потрачено: 1,50 руб.

Осталось: 8,50 руб.

День 2-й. Вторник

Появились первые трудности. Еда в холодильнике все еще оставалась, но вечером подруга позвала в кино. Стоимость сеанса - 9 руб. Потратила 75 коп. на автобус и еще 80 коп. на проезд в метро до кинотеатра. Пришлось немного схитрить и достать вчерашние оставшиеся деньги, потому что на проезд туда и назад не хватило в общей сложности 2,1 рубля. Таким образом, я ушла в минус.

Потрачено: 12,1 руб.

Осталось: -2,10 руб.

День 3-й. Среда

Приготовленная за выходные еда стала заканчиваться уже на 3-й день, и пришлось выбираться в магазин. В списке продуктов были яйца, хлеб, молоко, курица и макароны. Естественно, в первую очередь я обращала внимание на акционные продукты. В итоге хлеб мне обошелся в 0,85 руб., молоко - 1,72 руб. за 1 л, яйца - 2,54 руб. за 10 шт., макароны - 1,39 руб. (900 г). Самая дешевая курица, а точнее голень, стоила 4,69 руб. Подсчитав примерную сумму, я поняла, что не вложусь в свои 10 руб., поэтому вместо курицы решила взять колбасу на развес. Продукт весом 392 г мне обошелся в 2,87 руб. По итогу в чеке вышло 9,37 руб., и у меня получилось вложиться в свою дневную сумму.

Потрачено: 9,37 руб.

Осталось: 0,63 руб.

День 4-й. Четверг

Изначально выходить из дома в этот день я не планировала, и все-таки вечером захотелось прогуляться. Недалеко от дома обнаружился магазин низких цен. Купила два печенья с предсказаниями по 1,32 руб. за 1 шт., бумажные полотенца за 2,50 руб. и контейнер для специй за 4 руб. Общая сумма составила 9,14 руб.

Потрачено: 9,14 руб.

Осталось: 0,86 руб.

День 5-й. Пятница

Основной недостаток продуктовой корзины за 9,37 руб. заключается в том, что она быстро сходит на нет. И молоко, и колбаса закончились, а макароны порядком надоели. Купила молоко - 1,72 руб. за 1 литр, батон - 0,88 руб., гречку - 3,03 руб. за 690 г, и на этот раз все же захотелось курицы, поэтому я взяла те самые голени за 4,69 руб. Итоговая сумма в чеке составила 10,32 руб. Пришлось снова доложить недостающее из остатков выгодного с точки зрения трат понедельника. Факт остается фактом - во второй раз за неделю я ушла в пусть и небольшой, но минус.

Потрачено: 10,32 руб.

Осталось: -0,32 руб.

День 6-й. Суббота

В субботу я поехала к родителям в гости. Естественно, ехать с пустыми руками не хотелось, но на торт, который сейчас стоит около 15 руб., моих 10 руб. не хватило бы, поэтому я решила сама испечь кексы. В состав входили яйца, сахар, сливочное масло, разрыхлитель, мука и джем. Из перечисленных ингредиентов на кухне нашлись яйца, сахар, разрыхлитель и варенье (спасибо бабушке). А вот за мукой с маслом пришлось идти в магазин. Мука стоила 1,31 руб. за 1 кг, масло - 2,41 руб. за 120 г. Всего в чеке получилось 3,72 руб., и моих 10 руб. вполне хватило. Потом ушли еще 1,50 руб. на проезд в автобусе.

Потрачено: 5,22 руб.

Осталось: 4,78 руб.

День 7-й. Воскресенье

В последний день недели захотелось просто побыть дома. Никакие траты не планировались, но выяснилось, что на телефоне закончились деньги. Запланированные 10 руб. ушли на оплату сотовой связи.

Потрачено: 10 руб.

Осталось: 0 руб.

10 рублей кажутся вполне приличной суммой из расчета на день. Особенно если перед тем, как перейти на урезанный бюджет, наготовить на несколько дней вперед, в течение недели сидеть на жесткой диете, не пользоваться Интернетом, не платить за «коммуналку», не покупать лекарства, одежду, обувь, средства для ухода, бытовую химию, подарки. О путешествиях, кстати, тоже можно забыть, как и о планах купить машину или квартиру. В то же время поживешь так неделю - и появляется мощный стимул работать и зарабатывать. Будем считать это плюсом.

Увы, с поиском плюсов просто, когда тебе 20 лет. И гораздо сложнее, когда 65 или больше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».