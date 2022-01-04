Археологи обнаружили надпись внутри древнего шлема 4.01.2022, 15:41

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Возраст шлема оценивается в 2400 лет.

Археологи обнаружили этрусскую надпись внутри бронзового шлема, возраст которого оценивается в 2400 лет. Как сообщает zn.ua со ссылкой на The History blog, шлем нашли 91 год назад в гробнице в центральной Италии.

Отмечается, что это очень редкая находка. Из всех шлемов этрусков, которые были обнаружены с VI по III столетие до нашей эры, известно около десятка с инструкциями внутри. Этот конкретный шлем прятался у всех на виду: он является частью экспозиции Национального этрусского музея в Риме с 1935 года.

Шлем обнаружили в небольшом некрополе в 1930 году, его датировали серединой IV века до нашей эры. Это было тяжелое время для региона, местные народы соперничали друг с другом за контроль над территорией, а также выступали против иностранных захватчиков.

В 2019 году шлем повторно исследовали и обнаружили на его внутренней стороне надпись. Ее нанесли на шейный валик шлема после его изготовления.

Ученые обнаружили буквы HARN STE. Отмечается, что в надписи появилась пустота, поскольку между буквами N и S расположилась заклепка, но это одно слово. Ученые не могут однозначно утверждать, что это имя владельца шлема, но только у него был доступ к внутренней поверхности шлема, чтобы написать на ней что-либо.

Вульчи, где обнаружили гробницу, в свое время славился изделиями из бронзы. Во времена обнаружения шлема ученые предположили, что он был местного производства, но более поздний анализ показал, что он был изготовлен в Перудже. Именно там изготавливалось большинство подобных шлемов: среднее между ранним этрусским и кельтским типом. Имя «Харнсте» также указывает на связь с Перуджей, поскольку здесь была найдена надпись с женским именем «Харнустия».

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