Ведущий бизнес-аналитик EPAM не вышел на свободу после Окрестина

Ведущий бизнес-аналитик EPAM не вышел на свободу после Окрестина5
- 4.01.2022, 15:47
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На него завели уголовное дело.
Ведущий бизнес-аналитик EPAM Денис Насуро не вышел на свободу после административного ареста. Его обвиняют в «беспорядках».
Об этом dev.by стало известно от знакомых Дениса. После задержания 9 января его осудили на 13 суток по ст. 19.11 ч2 КОАП. Бизнес-аналитик отбыл их в ЦИП на Окрестина.
Но после 13 суток Насуро задержали еще на 10 суток по подозрению в совершении уголовного преступления.
Перед самым Новым годом Денису предъявили обвинение по ч.1 ст. 342 УК РБ (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), мера пресечения — арест на 2 месяца.
С 31 декабря он находится в СИЗО № 1 на Володарке.
Вскоре после задержания Дмитрия Насуро в провластных тг-каналах появилось видео, в котором айтишник рассказывает, что в августе 2020 года принимал участие в протестах и был подписан на телеграм-каналы, признанные экстремистскими.
У Дениса Насуро четверо детей, из них трое — несовершеннолетние.