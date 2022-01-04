Ведущий бизнес-аналитик EPAM не вышел на свободу после Окрестина 5 4.01.2022, 15:47

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На него завели уголовное дело.

Ведущий бизнес-аналитик EPAM Денис Насуро не вышел на свободу после административного ареста. Его обвиняют в «беспорядках».

Об этом dev.by стало известно от знакомых Дениса. После задержания 9 января его осудили на 13 суток по ст. 19.11 ч2 КОАП. Бизнес-аналитик отбыл их в ЦИП на Окрестина.

Но после 13 суток Насуро задержали еще на 10 суток по подозрению в совершении уголовного преступления.

Перед самым Новым годом Денису предъявили обвинение по ч.1 ст. 342 УК РБ (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), мера пресечения — арест на 2 месяца.

С 31 декабря он находится в СИЗО № 1 на Володарке.

Вскоре после задержания Дмитрия Насуро в провластных тг-каналах появилось видео, в котором айтишник рассказывает, что в августе 2020 года принимал участие в протестах и был подписан на телеграм-каналы, признанные экстремистскими.

У Дениса Насуро четверо детей, из них трое — несовершеннолетние.

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