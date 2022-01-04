Россиянин хотел сэкономить на покупке Tesla в США, но попался на удочку мошенника из Мозыря 4.01.2022, 15:58

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Фото: Charter97.org

Гражданину РФ обратиться к услугам белоруса посоветовали знакомые.

Как сообщает СК, гражданин России в мае 2021 года решил купить в США автомобиль Tesla. Для доставки и таможенного оформления ему посоветовали помощь 29-летнего жителя Мозыря.

Мозырянин сразу попросил у россиянина перевести ему 4 тысячи долларов якобы на оформление и растаможку автомобиля, а затем еще 1 100 долларов. Спустя несколько месяцев мужчина автомобиль так и не получил, тогда он обратился в милицию.

Мозырянина задержали, он раскаялся и объяснил свой поступок отсутствием денег. Оказалось, что он обманывал людей не первый раз. Под предлогом поставки автомобильных запчастей он также получил деньги 36-летнего мужчины.

Действия мужчины квалифицированы как мошенничество, совершенное в крупном размере. Окончательная правовая оценка его действиям будет дана по результатам расследования.

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