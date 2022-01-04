Главы МИД стран НАТО срочно обсудят военное наращивание РФ у границ Украины 3 4.01.2022, 16:00

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На встрече будет председательствовать Йенс Столтенберг.

Министры иностранных дел стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) 7 января срочно обсудят военное наращивание Российской Федерации у границ Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе альянса, который есть в распоряжении УНИАН.

"Внеочередная виртуальная встреча Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел состоится благодаря проведению видеотелеконференции в пятницу, 7 января 2022 года. Министры иностранных дел НАТО обсудят военное наращивания России в Украине и около нее и более широкий круг вопросов европейской безопасности", - сказано в сообщении.

На встрече, которая начнется в 16:00 по минскому времени, будет председательствовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По итогам встречи Столтенберг проведет пресс-конференцию.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в НАТО призывают РФ к немедленной деэскалации на границе Украины и к выводу войск.

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