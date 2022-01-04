Стали известны детали задержания друзей Дмитрия Усхопова

Стали известны детали задержания друзей Дмитрия Усхопова4
- 4.01.2022, 16:08
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Их ждали на похоронах.
Правозащитникам 3 января стало известно о как минимум четверых задержанных в Речице близких друзей Дмитрия Усхопова. «Наша Ніва» узнала об обстоятельствах задержания молодых людей.
Сегодня в Речице состоятся похороны 28-летнего молодого человека, который умер после того, как был задержан милицией в новогоднюю ночь.
На данный момент подтверждена информация о задержании самых близких друзей Дмитрия, которые должны были прийти на похороны. Это Алексей и Анна Давыдковы, Александр Снопков и Илья Бракаренко.
Их ждали на похоронах, но утром они не вышли на связь.
Как узнали журналисты, задержали друзей Усхопова вчера вечером, 3 января. Молодые люди стояли у подъезда, где жил Дмитрий Усхопов. Александра Снопкова и Илью Брокаренко там и взяли. Алексей Давыдков ушел раньше встречать жену Анну, где именно их задержали — неизвестно. Пару ждут дома двое маленьких детей. По неподтвержденной информации, дело может быть связано с наркотической статьей 328.
Журналисты также дозвонились родителям Александра Снопкова и Илье Бракаренко.
«Вероятно [задержан], я не знаю еще. Мне никто не звонил, но связаться с ним я не могу. Говорила с ним последний раз вчера, сегодня нет», — сообщила Светлана Николаевна, мать Ильи.
Татьяна Ивановна, мать Александра, тоже не говорила с сыном, задержан ли он, она точно не знает.
Также сейчас отсутствует связь еще с несколькими людьми из круга общения Дмитрия Усхопова. Но их задержание пока некому подтвердить или опровергнуть. Информация об их судьбе выясняется.