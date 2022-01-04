Иоахим Хрептович: Что известно о последнем канцлере Великого княжества Литовского? 4.01.2022, 16:24

Иоахим Хрептович

Уроженец Барановичского района сделал стремительную и блестящую карьеру.

4 января 1729 года родился Иоахим Хрептович, последний канцлер Великого княжества Литовского, философ, поэт и публицист, пишет planetabelarus.by.

Иоахим Игнатий Литавор Хрептович появился на свет в имении Ясенец (нынешний Барановичский район). Получил блестящее образование, в том числе в Виленской академии.

Сделал стремительную и блестящую карьеру: С 1765 года маршалок литовского трибунала, подканцлер литовский с 1773 года. Возглавлял дипломатические миссии в Париже и Вене. Один из создателей и на протяжении двух десятилетий член Эдукационной комиссии (учреждения по руководству народным просвещением). Руководил департаментом академии и школ Литвы. С 1780 года – руководитель королевской группировки магнатов и шляхты в Литве. С 1791 года министр иностранных дел. С 1793 года канцлер литовский.

В конце XVIII века основал в Варшаве «Товарищество друзей науки».

Кроме того, заявил себя в качестве поэта и является автором стихотворений на польском языке «Гимн к красоте», «Дуб и тростник», «О любви», «Ответ Хрептовича Карпинскому», «Хронология рода Хрептовичей», статьи «Поэзия» и других.

Иоахим Хрептович стал основателем крупнейшей частной библиотеки в Восточной Европе в XVIII – нач. ХХ в. Она размещалась на втором этаже дворца, построенного по проекту итальянских архитекторов Джузеппе Сакко и Карло Спампани, в родовом имении графов Хрептовичей в местечке Щорсы (теперь Новогрудский район). Собрание включало редкие даже для того времени издания и насчитывало, по мнению исследователей, более 15 тысяч экземпляров книг и документов.

Читателями библиотеки в разные года были астроном Михаил Почобут, историки Игнат Данилович, Иоахим Лелевель, поэты Адам Мицкевич и Владислав Сырокомля, а функции библиотекарей исполняли поэты Ян Чечот и М. Вольский.

В 1913 году ради сохранности потомки передали собрание в киевский университет Святого Владимира (ныне Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко), где оно находится и по настоящее время.

Кроме того, последний канцлер ВКЛ оказался талантливым экономистом. В своих родовых имениях Щорсы (Новогрудский уезд) и Вишнево (Ошмянский уезд) заменил барщину оброком. Построил в Щорсах дворец, школу, униатскую церковь.

В имении производили кирпич, дренажные трубы, костную муку для удобрения почвы; здесь работали винокуренный завод, маслобойня, водяная лесопилка и три мельницы. Муку из этих мест купцы отправляли в российские города. Здесь собирали небывалые урожаи зерна, было налажено животноводство, создана каскадная система прудов, в которых разводили рыбу, производили сыр, пиво и хлеб.

Реформы Хрептовича и его деятельность исследователи рассматривали как просветительский гуманизм и одновременно утопизм. Так или иначе, но крестьяне в его имениях жили значительно лучше, чем в других местах, и это говорит о многом.

Иоахим Хрептович скончался 4 марта 1812 года.

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