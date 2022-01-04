Оператор life:) объявил о повышении тарифов 4.01.2022, 16:33

Тарифы вырастут уже с 11 января.

Мобильный оператор life:) анонсировал рост тарифов на свои услуги. Повышение запланировано на 11 января. Ранее о повышении тарифов заявляли компании А1 и МТС, а также «Белтелеком», пишет zerkalo.io.

Оператор сообщает, что с 11 января вырастет абонентская у некоторых наших популярных тарифов. К примеру, тариф «Шейк Мини» будет стоить 12,9 рубля в месяц, «Шейк» — 16,9 рубля, «Всё включено» ― 22,9 рубля. Подорожание составит 1 рубля.

Напомним, с 1 января повысил тарифы на некоторые услуги «Белтелеком». Рост составил в среднем 4%. Изначально компания подняла тарифы с 1 ноября прошлого года, но потом «по согласованию с госорганами» перенесла повышение на 2 месяца.

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