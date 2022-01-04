Как в Беларуси изменились пошлины с 1 января? 4.01.2022, 17:21

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Базовая величина теперь - 32 рубля.

С 1 января выросла базовая величина. А как изменились в связи с этим штрафы и пошлины? Об этом пишет aif.by.

С 1 января 2022 года базовая величина в Беларуси увеличилась на 3 руб. и теперь составляет 32 руб., следует из постановления Совета министров от 31.12.2021 г. №792.

Базовая величина влияет на количественные показатели более чем 200 нормативных актов, она применяется для удобства расчета некоторых видов штрафов, налогов, госпошлин и выплат населению. В частности, изменилась пошлина за выдачу паспорта – 32 руб. за документ старого образца, 64 руб. – за биометрический. Выдача ID-карты обойдется в 48 руб. Регистрация брака теперь стоит 32 руб., а регистрация расторжения – 128 руб.

Штраф за безбилетный проезд в городском транспорте составляет от 16 до 32 руб., в пригородном – 22,4 руб., в междугороднем – 32 руб. За нецензурную брань будут штрафовать на сумму от 64 до 960 руб., за курение в запрещенных местах – до 128 руб., за распитие алкогольных напитков и пива в запрещенных местах – до 256 руб.

При превышении скорости от 10 до 20 км/ч штраф составит до 32 руб. За неправильную парковку – до 32 руб., за вождение без техосмотра при первом подобном нарушении – от 32 до 96 руб.

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