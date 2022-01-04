Политзаключенная Татьяна Батура уехала из Беларуси 2 4.01.2022, 17:27

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Татьяна Батура

32-летнюю минчанку трижды арестовывали на 15 суток.

Политзаключенная Татьяна Батура, которую задержали 15 ноября перед судом над политзаключенной Ольгой Золотарь, провела в ЦИПе на Окрестина 45 суток. Ее освободили на похороны отца, после которых она смогла уехать из страны, сообщает «Белсат».

32-летнюю минчанку трижды арестовывали на 15 суток. После этого, 30 декабря, Татьяна не вышла на свободу – ее снова перезадержали и составили новый протокол за «мелкое хулиганство» в РУВД. За день до освобождения умер отец девушки, но ее не отпустили даже на его похороны и назначили новый суд на 31 декабря. Однако судья Фрунзенского района все-таки выписала постановление на освобождение и перенесла суд на 3 января. Из РУВД Татьяна сразу попала на похороны отца, а 3 января она была уже в безопасности за пределами Беларуси.

После освобождения Татьяна рассказала, что в день задержания во Фрунзенском РУВД ее избил лично заместитель начальника РУВД Денис Марцуль. Она потребовала вызвать защитника, на что Марцуль сказал «вот тебе, а не защитник» и ударил девушку в лицо между носом и скулой. От удара она ударилась затылком о металлический сейф, стоявший сзади. Только через день после этого, по требованию адвоката оказать девушке медицинскую помощь, Денис Марцуль повез девушку в поликлинику, где ей диагностировали ушиб головы.

Административные протоколы на девушку составлял участковый Сергей Дешко. Именно он «встречал» ее после суток из ЦИПа, после чего Татьяне дали новые сутки, а во время первого перезадержания грозил ей двумя месяцами ареста.

За весь срок за решеткой Татьяна держала голодовку 13 дней. За 45 дней в нечеловеческих условиях она похудела на 8 килограмм. Кроме этого, ее продержали 20 дней в карцере, кровать охранники ни разу за все это время не отстегивали. Вода в карцере была только холодная, поэтому мыть голову Татьяна могла только во время «перезадержания» в РУВД.

Третьи 15 суток девушка сидела в камере только с бездомными женщинами. Кроме вшей, которые Татьяна подцепила во время первых «суток», в этой камере были еще и клопы, которые искусали все тело девушки.

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