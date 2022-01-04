Осталась ли в белорусских магазинах европейская «санкционка»? 1 4.01.2022, 17:48

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Как лукашенковские «контрсанкции» отразились на ассортименте в магазинах.

С 1 января вступили в силу белорусские контрсанкции — эмбарго на поставки некоторых продуктов из "недружественных стран", в первую очередь Евросоюза и США. Из-за непонятного механизма действия этих мер до сих пор есть вопросы с их реализацией, но напряжение среди покупателей присутствует: а вдруг любимые товары пропадут с полок?

Еврорадио проверило полки в трёх минских магазинах: небольшом, среднем и крупном, чтобы понять, есть ли ещё возможность купить заветной "санкционки".

В маленьком магазине

Логично, что в небольшом магазине (в этом случае — "Копеечка") ассортимент в целом скромнее, чем в более крупных. Но "санкционку" до сих пор можно найти и здесь.

Например, среди фруктов лежат испанские клементины и хурма, голландские груши, перцы и авокадо. У почти всех этих товаров альтернативы из Беларуси или других "невраждебных стран" в магазине нет, исключение — белорусские груши, но товарный вид их в разы хуже, чем у голландских.

Многие особенно переживают за кондитерские изделия (они тоже под запретом). В этой торговой точке находим шоколадки Milka, Nestle, Alpen Gold, но все они российского производства, пусть и зарубежных брендов, то есть на полках останутся. До сих пор можно купить и конфеты Toffifee или Merci (и те, и те — немецкого производства).

Большинство чипсов также гарантированно останутся, но даже среди этих товаров можно найти потенциальный дефицит — "Принглз" делают в Польше.

В супермаркете

В супермаркете "Виталюр" тоже не пустеют полки: европейские товары на месте, и не выглядит так, что они собираются куда-то пропадать.

Больше всего "санкционки" и здесь — на полках с овощами и фруктами. К знакомой испанской хурме, голландскому перцу и тому, что упоминалось выше, добавились польские красные яблоки. Конечно, рядом лежат зелёные белорусские, но не такие сладкие.

Шоколадки европейских брендов здесь в основном также российского или украинского производства. Но можно найти и, например, австрийского — ту же "Милку". Есть и немецкие Ritter Sport и Ferrero. А вот "рафаэлки" — российского производства.

Среди колбас можно найти и австрийскую нарезку — такие поставлять в Беларусь теперь нельзя.

В гипермаркете

Полки гипермаркета Green тоже не пустеют — наоборот, ломятся от европейской продукции. И снова очевиднее всего это в разделе с овощами и фруктами. Хорошо знакомые испанские мандарины и голландские перцы соседствуют с итальянскими киви и виноградом. В продаже есть немецкие орехи и сушёные ягоды.

Большинство шоколадок также из России или Украины, российского производства и шоколадная паста "Нутелла", но вот паста "Милка" — бельгийская, то есть должна пропасть с полок. Популярные у детей желатинки "Харибо" — как венгерского, так и немецкого производства. Можно найти бельгийские и французские конфеты, но не в самом доступном для большинства ценовом сегменте.

Европейской мясной продукции в гипермаркете достаточно много, в основном итальянской и австрийской. На вопрос о том, не пропадёт ли скоро с полок, одна из продавщиц пожимает плечами: "Ну, пока что есть".

В списке "санкционки" есть и молочные продукты. Теоретически пропасть могут и творожные сырки "Орео". Но в этой категории товаров, в отличие от овощей и фруктов, пропажа наименования будет практически незаметной.

Что интересно: некоторые европейские товары импортируют в Россию, а оттуда уже в Беларусь. То есть такие вообще пропасть не должны. Но как оно всё будет работать, узнаем скоро.

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