Какой будет погода на православное Рождество? 1 4.01.2022, 17:52

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Фото: charter97.org

Прогноз погоды по Беларуси на 5-7 января.

5 января погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Облачно, днем с прояснениями. Ночью и утром временами пройдут осадки (дождь, мокрый снег), по северу страны местами ожидается сильный мокрый снег и налипание мокрого снега, пишет pogoda.by.

Днем во многих районах прогнозируются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью переменных направлений, днем западный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в течение суток составит от 0°С по северу до +7°С по югу республики. Атмосферное давление ночью будет падать, утром и днем расти.

6 января погодные условия будут определять атмосферные фронты, вслед за которыми начнет поступать холодная неустойчивая воздушная масса со Скандинавии. Облачно. Временами ожидаются осадки, в основном снег, мокрый снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти порывистый. Температура воздуха в течение суток -3..+3°С.

7 января сохранится влияние холодной неустойчивой воздушной массы. Облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по стране пройдет кратковременный снег. В ночные и утренние часы местами слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти порывистый. Температура воздуха ночью -2..-9°С, по северу страны при прояснениях до -12°С, днем -5..+1°С.

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