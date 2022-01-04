Российский рубль пробил «дно» за месяц 4.01.2022, 18:07

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Российский валютный рынок начал 2022 год новой волной снижения курса рубля.

Несмотря на дорожающую нефть, на торгах Московской биржи во вторник, 4 января, доллар закрепился выше 75 рублей и обновил максимум с конца ноября, пишет finanz.ru.

На 17.10 по Минску сделки с расчетами «завтра» проходят по 75,4050 рубля за доллар (+87 копеек) и 85,10 рубля за евро (+84 копейки), при том что фьючерсы на сорт Brent прибавляют в цене 0,7% и торгуются по 79,5 доллара за баррель.

Доллар дорожает на форексе на фоне сокращения скупки активов Федеральной резервной системой и ожиданий, что американский центробанк уже в марте приступит к повышению процентных ставок: фьючерсы на ставку ФРС закладывают такой сценарий с вероятностью 62%.

Во вторник индекс доллара, отражающий курс к шести ключевым мировым валютам, обновил 2-недельный максимум, а валюты развивающих стран дружно покатились вниз: бразильский реал теряет 0,35%, южноафриканский ранд - 0,9%.

Рубль вновь держится на первых строчках «хит-парада» худших валют, уступая лишь турецкой лире, которая теряет 1,9% к доллару. Причина - в геополитике, считает Евгений Коган, президент ИГ «Московские партнеры».

Во вторник стало известно, что главы МИД стран НАТО собираются на экстренное совещание из-за наращивания российской группировки войск близ Украины, которая, по данным американской разведки, насчитывает порядка 100 тысяч солдат и может быть увеличена до 175 тысяч к концу января, когда земля промерзнет и будет более пригодна для передвижения танков в случае наземного вторжения.

Пока для полноценной операции не хватает материального обеспечения, в частности, запасов боеприпасов, полевых госпиталей, хранилищ крови для переливания, но есть свидетельства, что процесс их перемещения к границе идет, рассказали Financial Times западные чиновники, знакомые с разведданными.

Два источника из числа бывших доверенных лиц президента Путина сказали FT, что наиболее вероятный casus belli будет напоминать тот, что привел к началу войны с Грузией в августе 2008 года. Россия тогда отреагировала на попытку Тбилиси получить контроль над Южной Осетией, введя войска на территорию Грузии при поддержке авиации и артиллерии, используя блокаду с моря и кибератаки.

Рынок боится новых санкций, которыми Запад грозит в случае вторжения в Украину: это отправит рубль по наклонной вниз до отметки 77 за доллар в начале 2022 года, прогнозируют аналитики «Ингосстрах-Инвестиции».

По данным Bloomberg, пакет мер, который США предолжили партнерам в Евросоюзе, будет включать новые ограничения на рефинансирование российского суверенного долга, а также лимиты на операции крупных российских банков, включая конвертацию валюты.

Рубль может до отметки 76 за доллар, но вряд ли курс имеет шансы сильно упасть, отмечает Коган, добавляя: «Если, конечно, не произойдет то, о чем все думают, но одновременно с чем все надеются, что пронесет».

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