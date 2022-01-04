В Белыничском районе маршрутка перевернулась на крышу и врезалась в столб
- 4.01.2022, 18:12
Пострадали шесть человек.
Шесть человек пострадали при опрокидывании маршрутки в Белыничском районе, сообщили zerkalo.io в ГАИ.
Происшествие случилось 3 января, около 18.00. По данным инспекторов, водитель маршрутного такси (Могилев — Круглое) двигался по трассе Толочин — Круглое — Вишов. На 57-м километре дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся и врезался в столб.
В результате ДТП пострадали 6 человек, в том числе 3 подростка. Все они получили незначительные травмы и были доставлены в больницу.
В ГАИ отметили, что на колесах автомобиля были установлены непригодные к эксплуатации зимние шины — остаточная высота рисунка протектора менее 4 мм.