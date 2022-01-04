В Белыничском районе маршрутка перевернулась на крышу и врезалась в столб 4.01.2022, 18:12

Пострадали шесть человек.

Шесть человек пострадали при опрокидывании маршрутки в Белыничском районе, сообщили zerkalo.io в ГАИ.

Происшествие случилось 3 января, около 18.00. По данным инспекторов, водитель маршрутного такси (Могилев — Круглое) двигался по трассе Толочин — Круглое — Вишов. На 57-м километре дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся и врезался в столб.

В результате ДТП пострадали 6 человек, в том числе 3 подростка. Все они получили незначительные травмы и были доставлены в больницу.

В ГАИ отметили, что на колесах автомобиля были установлены непригодные к эксплуатации зимние шины — остаточная высота рисунка протектора менее 4 мм.

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